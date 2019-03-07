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كُتّاب وآراء
مصدر جامعي: علاقة قوية تجمع لقجع وفريق الرجاء
كشفت مصادر جامعية، في تصريح لـ"هسبورت"، تسوية ملف اللاعب الغاني نثانييل أسامواه، الذي حظي بحكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم يقضي بحصوله على 150 ألف دولار من الرجاء البيضاوي في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الجاري، أو خصم ست نقاط من "الفريق الأخضر".
وحسب تصريح المصدر ذاته فإن إدارة الرجاء البيضاوي سوّت بشكل رسمي ملف نزاعها مع أسامواه لدى "فيفا"؛ وذلك "بعد تدخل فوزي لقجع باستغلال موقعه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصفته عضوا في لجنة الحكامة، وكذا علاقاته مع جهات مختلفة، الأمر الذي أسفر عن تدبر المبلغ المستحق لأسامواه"، وفق تعبيره.
وأكد المصدر نفسه أن الملف سوي أياما قليلة قبل موعد المواجهة بين الرجاء ونهضة بركان، موضوع الجدل التحكيمي الذي أثارته القرارات الخاطئة والمؤثرة للحكم الكاميروني الذي أدار المواجهة، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس "الكاف".
وانتقد المصدر نفسه الموقف "الرجاوي" من فوزي لقجع، وربط اسمه ومناصبه بالأخطاء التحكيمية التي عرفتها مباراة الرجاء البيضاوي ونهضة بركان، مردفا: "هي محاولات من جهات تزعجها العلاقة القوية بين لقجع والرجاء"، دون تحديد هوية المقصودين.
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تعليقات الزوّار (5)
Une réforme drastique de la frmf doit intervenir notamment avec le changement de l’ensemble des membres de la bande à lekjaa