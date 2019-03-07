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الرئيسية | رياضة | مصدر جامعي: علاقة قوية تجمع لقجع وفريق الرجاء

مصدر جامعي: علاقة قوية تجمع لقجع وفريق الرجاء

مصدر جامعي: علاقة قوية تجمع لقجع وفريق الرجاء
هسبورت - آمال لكعيدا
الخميس 07 مارس 2019 - 11:21

كشفت مصادر جامعية، في تصريح لـ"هسبورت"، تسوية ملف اللاعب الغاني نثانييل أسامواه، الذي حظي بحكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم يقضي بحصوله على 150 ألف دولار من الرجاء البيضاوي في أجل لا يتعدى نهاية الشهر الجاري، أو خصم ست نقاط من "الفريق الأخضر".

وحسب تصريح المصدر ذاته فإن إدارة الرجاء البيضاوي سوّت بشكل رسمي ملف نزاعها مع أسامواه لدى "فيفا"؛ وذلك "بعد تدخل فوزي لقجع باستغلال موقعه داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بصفته عضوا في لجنة الحكامة، وكذا علاقاته مع جهات مختلفة، الأمر الذي أسفر عن تدبر المبلغ المستحق لأسامواه"، وفق تعبيره.

وأكد المصدر نفسه أن الملف سوي أياما قليلة قبل موعد المواجهة بين الرجاء ونهضة بركان، موضوع الجدل التحكيمي الذي أثارته القرارات الخاطئة والمؤثرة للحكم الكاميروني الذي أدار المواجهة، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس "الكاف".

وانتقد المصدر نفسه الموقف "الرجاوي" من فوزي لقجع، وربط اسمه ومناصبه بالأخطاء التحكيمية التي عرفتها مباراة الرجاء البيضاوي ونهضة بركان، مردفا: "هي محاولات من جهات تزعجها العلاقة القوية بين لقجع والرجاء"، دون تحديد هوية المقصودين.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المصطفى الخميس 07 مارس 2019 - 11:31
بصفته رئيس الجامعة المفروض أن تكون له علاقة أكثر من قوية مع جميع الفرق المغربية…...........
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7
2 - anas الخميس 07 مارس 2019 - 11:41
نداءي إلى السيد لقجع إدا لم تتخد قرارا ضد شروط ميسي المهينة للجماهير المغربية فانت لا تستحق حبنا واحترامنا لك بعد ما قدمته من جهودات كبيرة
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5
3 - stitou hamou الخميس 07 مارس 2019 - 11:46
L’excès de zèle de ce khadim addaoula et le non professionnalisme de sa bande à Lakjaa le déroulement de certains événements comme l’arbitrage les sanctions poussent à la suspicion!!
Une réforme drastique de la frmf doit intervenir notamment avec le changement de l’ensemble des membres de la bande à lekjaa
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-2
4 - AGADIR الخميس 07 مارس 2019 - 11:56
ليس هناك اي جهة تزعج علاقتك مع اي احد الرجاء ظلم في مبارة بركان وشاهدت المقابلة ولم تدلي برائك معناه انت مع الحكم الفاسد وماذا عن اقالة الزاكى بدون مبرر قلت ساضخ الدماء الجديدة في المنتخب ماذا قدم منتخبك لم يستطع الوصول الى الدور الثاني في المحافل الدولية انت تنتمى الى حزب الاحرار والزاكي ليس لديه حزب لايقبل الاملات لعب ولد هذا هذا لا الزاكى صارم حتى الفاتورة لايقبل ضعفها عشرين مراة
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0
5 - اطلس الخميس 07 مارس 2019 - 12:06
الرجل بغى يغطي على الفضيحة التحكيمية الشهيرة التي شاهدها العالم في حق الرجاء
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