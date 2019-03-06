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الرئيسية | رياضة | هفوات سان جيرمان تهدي "اليونايتد" تأهلا مثيرا

هفوات سان جيرمان تهدي "اليونايتد" تأهلا مثيرا

هفوات سان جيرمان تهدي "اليونايتد" تأهلا مثيرا
هسبريس - د ب أ
الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:04

صعد مانشستر يونايتد الانجليزي لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 / 1 على مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الستة عشر للمسابقة العريقة.

وعوض مانشستر يونايتد خسارته صفر / 2 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبه أمام نظيره الفرنسي الشهر الماضي، ليصعد بفضل تفوقه في عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض والتي يتم الاحتكام إليها في ظل تعادل الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة المسابقة.

وواصلت عقدة دور الستة عشر مطاردتها لسان جيرمان، الذي ودع البطولة القارية التي كان يحلم بالتتويج بها للمرة الأولى في تاريخه، للمرة الثالثة على التوالي.

وافتتح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل مبكرا ليونايتد بعد مرور 111 ثانية فقط على انطلاق اللقاء مستغلا تمريرة خاطئة من دفاع سان جيرمان، ليسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ النادي الانجليزي بدوري الأبطال.

ولم يهنأ يونايتد بتقدمه كثيرا، بعدما أدرك خوان بيرنات التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 12، لكن لوكاكو عاد للتسجيل من جديد، محرزا الهدف الثاني للفريق الانجليزي في الدقيقة 30، بعدما تابع تصويبة ارتدت من يد جيانلويجي بوفون حارس مرمى الفريق الفرنسي.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بتأهل سان جيرمان لدور الثمانية، فاجأ مانشستر يونايتد الجميع بحصوله على ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي أشارت لقيام بريسنال كيمبيمبي مدافع سان جيرمان بلمس الكرة داخل منطقة جزاء فريقه، ليحرز منها ماركوس راشفورد الهدف الثالث لمانشستر يونايتد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - صطوف الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:46
المال لايصنع المجد؛لاعبون يراكمون الثوة في باريس
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16
2 - تايكة غرماد الأربعاء 06 مارس 2019 - 23:51
العقلاء يعرفون ان البطولة الفرنسية ضعيفة ولا يمكن ان تنافس فرق البطولات الحقيقية الكبرى فقط النفخ والتطبيل والتهويل الإعلامي الفرنسي هو الذي يوهم الناس بمستوى فريق اموال قطر الباريسي وهذه المرة الثالثة الذي يخرج فيها من دور الثمانية وخصوصا هذه السنة مع فريق مانشيستر شبه فريق رديف وكان جد ضعيف ودخل باريس بفارق هدفين خارج الميدان لكن الواقع يؤكد مرة اخرى ضعف الفريق انها فضيحة . رغم الاموال الكبيرة والنفخ والتطبيل والهالة المخطئة لانه يلعب وحده في بطولة بها فرق مهترءة تنعدم المنافسة ذلك مايؤثر عليه في البطولة الاروبية كل سنة !!
فشل المشروع بكل تاكيد لان الاموال لا تبني فريق منافس قوي
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10
3 - رشيد من فرنسا مغربي الخميس 07 مارس 2019 - 00:01
لا اريد لباريس أن تتأهل بسبب رئيسها ناصر الذي حول قناة bein إلى قناة للاغنياء ، هنا في فرنسا ألتقي بعض الفرنسيين في منطقتي ويقولون لي بأن ثمن الاشتراك في القناة غالي جدا فما بالك في بلدي الحبيب ، لكن هنا في فرنسا لدينا canal+ و rmc sport منخفضة التكلفة ، مشات متعة الكرة مع art وملي كانت bein فابور (الجزيرة الرياضية ) وشكرا
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4
4 - سعيدكان الخميس 07 مارس 2019 - 00:06
النادي الباريسي سهل المنال بعدما , بدا قويا وانتاب الغرور كل اللاعبين ..بينما الفريق الانجليزي عرف من اين توءكل الكتف ..مستغلا ,وبكل براعۃ, الهفوات التي سقط فيها غريمه ..وها هو حقق الاءهم ..استاهلواااا ..مبروك عليكم .
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