مارادونا: إنفانتينو لا يعرف كيفية إصلاح "الفيفـا"

هسبريس - إفي

صرح الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الخميس، بأن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، قال له إنه سيجري تغييرات على الكيان المسؤول عن كرة القدم في العالم، ولكن ما حدث كان عكس ذلك.

وأضاف الأسطورة الأرجنتينية وقائد منتخب "التانغو" في مونديال المكسيك 1986: "الرئيس إنفانتينو قال لي إنه سيغير الأمور، ولكن ما حدث عكس ذلك. هولا يعرف كيف يصلح الأمور؛ يجب أن يعتمد على اللاعبين الذين شاركوا في بطولات كأس العالم".

وبدا مارادونا، صاحب الـ58 عاما، منزعجا لأن إنفانتينو يتجاهل الرد على اتصالاته؛ وانتقد رئيس الفيفا الذي سبق وهدده قبل أسابيع بكشف أمور يعرفها عن الفيفا، إلا أن الأمور لم تتخط كونها تهديدات حتى الآن.

وانتقد مارادونا، خلال مؤتمر صحفي في غوادالاخارا المكسيكية، اللاعبين الأرجنتينيين المستعدين لارتداء قميص المنتخب المكسيكي.