الزهر: لست نادما على تجديد عقدي مع ليغانيس

هسبريس - إفي

أكد المغربي نبيل الزهر أنه غير نادم على قرار التجديد لنادي ليغانيس الذي قال إن باستطاعته الفوز على أي فريق، لكنه أشار إلى أن مواجهة أتلتيكو مدريد ستكون صعبة على ملعبه.

وقال الزهر في مقابلة مع (إفي) "لست نادما على التجديد، بأي حال. لقد تحدثنا وكل شيء كان إيجابيا. وأنا في حالة جيدة هنا. علي الآن أن أكون بحالة جيدة ومحاولة مساعدة الفريق. بالتأكيد لا ألعب أساسيا، وأدخل بديلا كما حدث آخر مرة أمام فالنسيا. ولكن ما يجب علي فعله هو أن أكون محترفا ومحاولة مساعدة الفريق".

وبسؤاله عما إذا قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم إذا لم يستطع ضمان مكانه في التشكيل الأساسي، أجاب "سنرى ذلك. أنا في حالة جيدة، وأحب النادي. بالتأكيد أريد أن ألعب أكثر. اعتقد أنها ليست قضية اليوم. علينا إنهاء الموسم بشكل جيد وبعدها سنرى".

وعما إذا كان فريقه يستطيع الفوز على أتلتيكو مدريد في ملعب واندا ميتروبليتانو، قال "نعم، يستطيع الفوز على أي فريق. سيصبح الأمر صعبا للغاية ولكننا سننافس وسنحاول الفوز بالمباراة. نحن نعمل لكل نستطيع أن نلحق الضرر بهم. سنرى كيف سنحاول الخروج من الملعب ومحاولة فعل كل شيء".

وعن مواطنه وزميله بالفريق يوسف النصيري، قال إنه "يمكن أن يصبح من لاعبي الطراز الأول، ويعمل بشكل جيد. اعتقد أن لديه كل شيء لكي يكون كذلك. ولكن يجب تركه يعمل، إنه لا يزال في بدايته".

وأضاف "إنه بالنسبة لي أخي الصغير. نصيحتي له أن يستمر في العمل. أنا أراه في حالة جيدة وهو يعمل ويتحسن. أنا سعيد معه".

وعما إذا كان قد فقد الأمل في العودة للمنتخب المغربي بعد غيابه عن مونديال روسيا قال "لا أفقد الامل أبدا. أنا ألعب في أفضل دوري في العالم بمستوى جيد وأنا في حالة جيدة. سيكون هذا دائما في رأسي".