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الرئيسية | رياضة | "الجيدو" يمنع الرجاء من استقبال الحسنية بمراكش

"الجيدو" يمنع الرجاء من استقبال الحسنية بمراكش

"الجيدو" يمنع الرجاء من استقبال الحسنية بمراكش
هسبورت - آمال لكعيدا*
الخميس 07 مارس 2019 - 20:37

لن يكون في مقدور فريق الرجاء البيضاوي استقبال ضيفه، حسنية أكادير، بالملعب الكبير لمراكش، الأحد المقبل، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس "الكاف"، وذلك لرفض السلطات الأمنية في المدينة "الحمراء" الترخيص للفريق "الأخضر" بإجراء المباراة في المدينة.

وأكَّد مصدر إداري من الرجاء البيضاوي، في تصريح لـ"هسبورت"، أن السلطات الأمنية بمراكش رفضت الترخيص للنادي بإجراء مباراته أمام الحسنية بالملعب الكبير، بداعي احتضان المدينة بطولة العالم للجيدو، نهاية الأسبوع الجاري، تزامنا مع موعد المباراة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن جواد الزيات، رئيس الفريق، مازال في مفاوضات مع المسؤولين، لإيجاد ملعب بديل، يستقبل فيه الرجاء البيضاوي حسنية أكادير، بعدما رفض مسؤولو الفريق "الأخضر" خوض المواجهة على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، بداعي سوء الطالع الذي رافق المجموعة في مبارياته الأخيرة بالملعب المذكور.

وتحفَّظ المتحدث نفسه عن ذكر الخطط البديلة للفريق، بخصوص ملعب المباراة، مؤكدا أن المسؤولين كانوا يعولون على الاستقبال في ملعب مراكش، وبالتالي لم يضعوا في الحسبان إمكانية الرفض لدواع تنظيمية، بعدما تلقى الفريق تطمينات في الشق الأمني.

ويُنتظر الإعلان رسميا عن هوية الملعب الذي سيحتضن المواجهة مساء اليوم، في بلاغ رسمي، بعد أن يكون رئيس النادي، قد توصل لحل نهائي في هذا الخصوص.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - غير داوي الخميس 07 مارس 2019 - 21:01
التسيير العشوائي هاوي فاقد الشيء لا يعطي الرجاء في ورطة في أزمة إلى أين رجاء بعد المقابلة النهائية ضد الباير ميونيخ و الرجاء إلى الوراء بودريقة هو السبب وصول الرجاء إلى هاته المشاكل استقطاب لاعبين بأموال طائلة لم يلعبوا حتى دقيقة مع الفريق.الله يصوب
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