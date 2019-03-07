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الرئيسية | رياضة | الجامعة تنفي اشتراط الأرجنتين "عدم لمس ميسي"

الجامعة تنفي اشتراط الأرجنتين "عدم لمس ميسي"

الجامعة تنفي اشتراط الأرجنتين "عدم لمس ميسي"
هسبورت*
الخميس 07 مارس 2019 - 17:50

ارْتَبَطت ودية المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره الأرجنتيني بعبارة "ممنوع لمس ميسي"، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشروط التي قيل إن الاتحاد الأرجنتيني وضعها على طاولة جامعة الكرة من أجل مشاركة نجم برشلونة الإسباني في المواجهة المذكورة، التي ستجرى في ملعب طنجة الكبير، وهو ما أثار ضجة في صفوف الجماهير التي من المفترض أن تتابع المباراة من المدرجات.

ونَفَى مصدر جامعي لـ"هسبورت" الأخبار المتداولة حول اشتراط الاتحاد الأرجنتيني على الجامعة المغربية عدم لمس اللاعب ليونيل ميسي خلال الودية المقبلة لـ"الأسود" أمام منتخب "التانغو"، مشيرا إلى أن "الأخبار التي يتم ترويجها غير صحيحة بالمرة، كما أن الجامعة لها عقد مع الاتحاد وليس اللاعب".

وعبَّرت الجماهير المغربية عن رفضها التام للشروط المتداولة حول عدم الاقتراب من اللاعب ليونيل ميسي، الذي من المفترض أن يشارك في ودية المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني، بعدما وضعه المدرب في لائحة المستدعين؛ فيما هدَّدت فئة من الجماهير بمقاطعة المواجهة، على اعتبار أن الموافقة على مثل هذه الشروط تعتبر تقليلا من "أسود الأطلس"، خصوصا في مواجهة ودية.

جدير بالذكر أن مدرب المنتخب الأرجنتيني استدعى اللاعب ميسي للمشاركة في المعسكر التدريبي المقبل، استعدادا لمواجهتي فنزويلا والمغرب، إلا أن مراسل قناة "ESPN" أكد أن ليونيل ميسي لن يلعب مباراة المنتخب المغربي، المبرمجة في 26 مارس الجاري.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ستيتو حمو الخميس 07 مارس 2019 - 18:09
مجرد تخاريف أعداء النجاح فالنجم العالمي سواءا ممثل او مغني او لاعب تكون له إدارة ووكلاء مختصين يدبرون تحركاته ولقئاته فالنجم غير معني بهذه التخاريف والخزعبلات وكلام المقاهي
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5
2 - هرو هولاكو الخميس 07 مارس 2019 - 18:10
نعم نعم هدا ما قلته في هده الجريدة الموقرة مند تقريبا شهرين لما أدرجتم موضوعا يتحدث عن اللاعب ميسي لم أتدكره جيدا وممكن أن تطلعوا عليه وهو تعليق باسم "هرو هولاكو" وقد قلت بأن ميسي لاعب عنصري في الميدان خاصة تجاه اللاعبين الأفارقة حيث ينفعل بسرعة بمجرد لمسة بسيطة و كأنه يخاف أن يصيبه مرض الجدام أو الجرب. لهدا إدا كنا شعبا كرويا حرا علينا أن نرفض هدا الشرط لأنه إهانة للمسؤولين الرياضيين والرياضة المغربية عموما.
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-7
3 - ميمت الخميس 07 مارس 2019 - 18:12
قولوا للريالي الحاقد. . كرة القدم الجميلة لا تشترط مثل هكذا شروط
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-4
4 - محيي الخميس 07 مارس 2019 - 18:22
لم التعامل مع هذا التلاعب.لقد كانوا على حق بعدم لمس اللاعب. لقد زار حائط المبكى بفلسطين المحتلة وانتخب كاليهود، والان سيلعب بالمغرب. لقد أعان هذا اللاعب الإسرائيليين لملايين الدولارات....
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0
5 - White Raven الخميس 07 مارس 2019 - 18:24
Nous sommes plutôt, contre ce joueur raciste avec tout notre respect pour la sélection Argentine.
Je suis Barçaoui, mais cette créature me dégoûte.
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3
6 - ريفي أصيل الخميس 07 مارس 2019 - 18:34
مجرد بشر مثله مثل باقي البشر يأكل الطعام و....آخر الزمان ....
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2
7 - ملاحظ الخميس 07 مارس 2019 - 18:35
ميسي لاعب كبير مع فريق برشلونة ولاعب عادي مع منتخب بلاده الارجنتين واكيد ان عشاق كرة القدم يعرفون السبب في ذلك
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