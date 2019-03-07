الجامعة تنفي اشتراط الأرجنتين "عدم لمس ميسي"

هسبورت*

ارْتَبَطت ودية المنتخب المغربي لكرة القدم مع نظيره الأرجنتيني بعبارة "ممنوع لمس ميسي"، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض الشروط التي قيل إن الاتحاد الأرجنتيني وضعها على طاولة جامعة الكرة من أجل مشاركة نجم برشلونة الإسباني في المواجهة المذكورة، التي ستجرى في ملعب طنجة الكبير، وهو ما أثار ضجة في صفوف الجماهير التي من المفترض أن تتابع المباراة من المدرجات.

ونَفَى مصدر جامعي لـ"هسبورت" الأخبار المتداولة حول اشتراط الاتحاد الأرجنتيني على الجامعة المغربية عدم لمس اللاعب ليونيل ميسي خلال الودية المقبلة لـ"الأسود" أمام منتخب "التانغو"، مشيرا إلى أن "الأخبار التي يتم ترويجها غير صحيحة بالمرة، كما أن الجامعة لها عقد مع الاتحاد وليس اللاعب".

وعبَّرت الجماهير المغربية عن رفضها التام للشروط المتداولة حول عدم الاقتراب من اللاعب ليونيل ميسي، الذي من المفترض أن يشارك في ودية المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني، بعدما وضعه المدرب في لائحة المستدعين؛ فيما هدَّدت فئة من الجماهير بمقاطعة المواجهة، على اعتبار أن الموافقة على مثل هذه الشروط تعتبر تقليلا من "أسود الأطلس"، خصوصا في مواجهة ودية.

جدير بالذكر أن مدرب المنتخب الأرجنتيني استدعى اللاعب ميسي للمشاركة في المعسكر التدريبي المقبل، استعدادا لمواجهتي فنزويلا والمغرب، إلا أن مراسل قناة "ESPN" أكد أن ليونيل ميسي لن يلعب مباراة المنتخب المغربي، المبرمجة في 26 مارس الجاري.

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