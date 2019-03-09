نادي شباب المحمدية يرفض خدمات الدغوغي

أوعنا بلعيد

استغنى شباب المحمدية لكرة القدم، المنتمي إلى القسم الوطني الممتاز هواة، عن خدمات اللاعب المهدي الدغوغي، الذي انتقل إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية بغية تعزيز صفوفه، لكنه لم يعمر طويلا.

وأقدمت إدارة شباب المحمدية على فسخ عقد اللاعب الدغوغي بعدما اتفـق الطاقم التقني والمكتـب المسير للفريق على الاستغناء عن خدماته لعدم انضباطه والتزامه بحضور التداريب.

وكان مسؤولو شباب المحمدية يعولون على الدغوغي من أجل تقديم الإضافة لصفوف النادي الراغب بقوة في استعادة أمجاده الفارطة والعودة إلى قسم الأضواء، إذ تم التعاقد معه على سبيل الإعارة من فريقه الوداد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما استغنى فريق المغرب الفاسي عن خدماته كذلك.

وارتباطا بفريق شباب المحمدية دائما، خاض النادي تداريبه استعدادا لمباراة الموسم أمام سطاد المغربي، المحتل للمركز الثالث في جدول الترتيب، والـذي يسعـى بدوره إلى خطـف إحدى بطاقتي الصعـود إلى القسم الاحترافي الثاني.

وشهد مران الفريق حضور الرئيس هشام أيت منا، من أجل الرفع من معنويات اللاعبين وتشجيعهم على تحقيق الفوز أمام سطاد المغربي، اليوم السبت، في قمة الجولة الثالثة والعشرين، وتجاوز آثار الهزيمة السابقة بهدفين دون رد أمام فريق الوفاء الرياضي الفاسي خلال الجولة 22 بملعب السعديين بمدينة فاس.