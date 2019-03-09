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الرئيسية | رياضة | كودجو يحسم الجدل حول مغادرة النهضة البركانية

كودجو يحسم الجدل حول مغادرة النهضة البركانية

كودجو يحسم الجدل حول مغادرة النهضة البركانية
أوعنا بلعيد
السبت 09 مارس 2019 - 02:05

طمأن الدولي الطوغولي لابا كودجو أنصار فريقه نهضة بركان لكرة القدم بخصوص مستقبله واستمراره بقميص البرتقالي، نافيا جميع الأنباء التي تم تداولها مؤخرا بشأن توقيعه عقدا مبدئيا رفقة أحد الأندية العربية.

واختار المهاجم الطوغولي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك" من أجل التواصل مع مكونات الفريق البرتقالي، مشيرا إلى عدم توقيعه أي عقد مبدئي رفقة أي ناد، سواء في الدوري التونسي أو القطري أو الإماراتي.

وأكد اللاعب سالف الذكر استمراره رفقة نهضة بركان والدفاع عن ألوانه في القادم من المواعيد، لاسيما أنه يعشق الفريق ويؤكد تمسكه به، ما يعني قبوله تجديد عقده المنتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتقدم لابا كودجو، المتألق بقوة رفقة نهضة بركان في مختلف المسابقات التي يخوضها الفريق، بشكره إلى الجماهير البركانية على مساندتها، مطالبا في الوقت ذاته بالحفاظ على التلاحم بين الجميع من أجل تحقيق الأهداف المسطرة هذا الموسم.

من جانبه، نفى إيفاس بونسي، وكيل أعمال المهاجم الطوغولي، توقيع الأخير لأي عقد مبدئي مع الترجي الرياضي التونسي من أجل حمل قميصه بداية من الموسم المقبل.

وأكد المتحدث ذاته، في تصريح لموزاييك التونسية، وجود عروض من أندية تونسية لموكله، من بينها عرض الترجي الرياضي التونسي، وأن اللاعب سيحدد وجهته القادمة حسب المشروع الرياضي الذي سيطرح عليه.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير الإعلامية كانت قد أشارت إلى اقتراب لابا كودجو، متصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري المغربي الاحترافي بعشرة أهداف، من التوقيع بشكل رسمي في كشوفات الترجي الرياضي، بعد توصله إلى اتفاق مبدئي مع مسؤولي الفريق التونسي.

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