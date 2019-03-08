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الرئيسية | رياضة | إشادة بعطاء حكيم زياش بعد إقصاء أياكس للريال

إشادة بعطاء حكيم زياش بعد إقصاء أياكس للريال

إشادة بعطاء حكيم زياش بعد إقصاء أياكس للريال
أوعنا بلعيد
الجمعة 08 مارس 2019 - 15:20

اختير الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، ضمن التشكيلة المثالية برسم إياب دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والذي تم إجراؤه الأسبوع الحالي.

وجاء اختيار صانع ألعاب "أسود الأطلس" ضمن التشكيلة المثالية للعبة الفنتازي، المعتمدة رسميا من قبل المسؤولين عن مسابقة دوري الأبطال الأوروبية، بعد المستوى الكبير الذي ظهر عليه خلال مواجهة ناديه لمنافسه ريال مدريد ضمن إياب ثمن النهائي.

وحصل اللاعب على تنقيط 7 على 10، وذلك بعدما افتتح حصة التهديف لناديه في لقاء العودة على أرضية ملعب "البرنابيو" الذي انتهى بفوز ساحق للعملاق الهولندي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعرفت التشكيلة ذاتها وجود الصربي دوشان تاديتش، زميل زياش في الفريق، مسجل الهدف الثالث لأجاكس أمستردام في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، ولاعب الوسط الدنماركي اسه شوني، الذي سجل هدفا عالميا من ركلة حرة في زاوية صعبة على يمين الحارس المدريدي.

وكشف "هوسكوريد"، المتخصص في متابعة الدوريات والمسابقة العالمية إحصائيا، عن تشكيلته المثالية للمسابقة عن الأسبوع نفسه، والتي عرفت وجود حكيم زياش ومواطنه نصير مزراوي، الذي شغل مركز الظهير الأيمن في تشكيلة المدرب الهولندي إيريك دين هاج.

وحصل المدافع المغربي على نقطة 7.3 من مؤشر هوسكوريد، بعد المردود الذي بصم عليه أمام ريال مدريد، بينما نال المايسترو حكيم زياش على نقطة 8.3 في التشكيلة المثالية التي قادها المهاجم الصربي تاديتش بعد حصوله على العلامة الكاملة 10 على 10.

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