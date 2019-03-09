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الرئيسية | رياضة | عموتة يفضل إكمال الدراسة على العروض التدريبيّة

عموتة يفضل إكمال الدراسة على العروض التدريبيّة

عموتة يفضل إكمال الدراسة على العروض التدريبيّة
هسبورت من الدار البيضاء*
السبت 09 مارس 2019 - 10:02

عَلمت "هسبورت" من مصادر مقرَّبة منه أن الإطار الوطني الحسين عموتة يفضل مواصلة التركيز على دراسته وتأجيل العودة إلى الميادين في الوقت الحالي، على الرغم من كل العروض التي توصل بها مؤخرا، سواء من الأندية الممارسة في الدوري الاحترافي المغربي أو من الفرق المنتمية إلى الدوريات الخليجية.

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من الفرق، من داخل المغرب وخارجه، طلبت التعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة، لا سيما بعد المسار الجيد الذي قدمه بنادي الوداد البيضاوي الذي فاز معه بعصبة الأبطال الإفريقية، إلا أن الإطار الوطني يفضل الاهتمام بدراسته حاليا وبلوغ مبتغاه قبل العودة من جديد إلى مزاولة مهنته، وهو الأمر نفسه الذي يؤخِّر دراسته للعروض المقدَّمة إليه في الوقت الحالي.

وارتبط اسم الحسين عموتة مؤخرا بفريق الريان القطري، الذي انفصل عن مدربه التركي بولنت بسبب النتائج السلبية، إلا أن صحيفة "العرب" القطرية أكدت أن اتصالات مسؤولي الفريق مع المدرب المغربي مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، موردة أن التشاور مستمر بين المسؤولين قبل تعيين المدرب المقبل، وهناك مجموعة من الأسماء مطروحة على طاولة النادي.

وعَيَّنت إدارة الريان القطري المدرب البرازيلي سوزا لتولي مهمة تدريب المجموعة خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة المدرب السابق بولنت، إلا أنها لم تحدد ما إذا كان المدرب سيشرف على قيادة الفريق بشكل مؤقت ريثما يتم التعاقد مع مدرب جديد، أو سيستمر مع النادي إلى غاية نهاية الموسم.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ahmed السبت 09 مارس 2019 - 10:36
تحية كن جماهير الوداد الرياضي للاطار القدير الاستاذ الحسين عموتة.
ستبقي في قلوبنا.
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2 - كمال السبت 09 مارس 2019 - 12:17
هذا النوع من المدربين والأطر الذي نحتاجه في المغرب، الذي يريد ان يطور نفسه ومعلوماته ومهاراته، عن طريق الدراسة والبحث، وليس مثل أولئك الفارغون الذين يدعون المعرفة في جميع الميادين.
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