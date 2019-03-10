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كُتّاب وآراء
الزهر يشيد بالنصيري ويرحب بمغادرة ليغانيس
قال الدولي المغربي نبيل الزهر إنه غير نادم على قرار التجديد لنادي ليغانيس، رغم أنه يخوض العديد من المباريات كلاعب بديل.
وأكد نبيل الزهر عدم ندمه على تجديد عقده مع فريق ليغانيس رغم كونه لاعبا احتياطيا في العديد من المباريات، موردا: "لست نادما على تجديد عقدي مع الفريق بأي حال من الأحوال. لقد تحدثنا وكانت الأمور إيجابية. أنا في حالة جيدة هنا، والآن مركز حول مساعدة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية".
وبخصوص إشراكه كلاعب بديل في جل مباريات الفريق في الموسم الحالي، أضاف الزهر: "بالتأكيد لا ألعب أساسيا في جل المباريات، إذ يعتمد المدرب على خدماتي كلاعب بديل، كما حصل آخر مرة أثناء مواجهتنا لفريق فالنسيا، ولكن ما يجب علي فعله هو أن أكون محترفا وأحاول مساعدة الفريق".
وفتح اللاعب أبواب الخروج من ناديه الحالي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل حصوله على دقائق لعب أكثر، قائلا: "سنرى ما سيحدث نهاية الموسم.. أنا في حالة جيدة، كما أنني أحب نادي ليغانيس، وبالتأكيد أريد الحصول على دقائق لعب أكثر، وما يحصل ليس بقضية اليوم. ما يجب علينا هو إنهاء الموسم بشكل جيد وبعدها سنرى ما سيحدث".
وأشاد الزهر بمواطنه وزميله في الفريق يوسف النصيري، مشيرا إلى أن بإمكانه أن يصبح من لاعبي الطراز الأول، إذ يعمل بشكل جيد، مع توفره على إمكانات تخول له النجاح كلاعب محترف، مشددا في الوقت ذاته على أن المهاجم الشاب لازال في بدايته ويجب تركه يعمل ويتطور مباراة بعد أخرى.
وواصل الزهر حديثه حول يوسف النصيري قائلا: "إنه بالنسبة لي أخي الصغير، نصيحتي له أن يستمر في العمل..أنا أراه في حالة جيدة، وهو يعمل ويتحسن..أنا سعيد معه".
وبخصوص عودته إلى المنتخب الوطني المغربي، أكد الزهر أنه لم يفقد الأمل وينتظر استدعاءه بعد غيابه عن مونديال روسيا، إذ يلعب في أقوى دوري في العالم ويوجد في حالة جيدة وسيبقى دائما منتظرا عودته إلى "الأسود".