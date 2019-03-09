"مان سيتي" يسعى للبقاء بصدارة "دوري إنجلترا"

هسبريس ـ مُتابعة

يستعد مانشستر سيتي للتقدم خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن عاد مرة أخرى إلى صدارة ترتيب البطولة.

وجاء فوز "السيتي" في المرحلة الماضية على بورنموث، ليمنح الفريق الصدارة متفوقا على ليفربول للمرة الأولى، مع لعب الفريقين نفس عدد المباريات، منذ مطلع دجنبر الماضي.

ويرغب "مان سيتي" في تعزيز صدارته لترتيب البطولة، حينما يستضيف واتفورد اليوم السبت، قبل يوم من مواجهة ليفربول مع ضيفه بيرنلي.

وبعد أن خطف اللقب الموسم الماضي، يشيد الإسباني جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالروح القتالية التي أظهرها لاعبوه خلال الموسم الجاري.

وقال جوارديولا: "من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفريق". وأضاف: "أشكر اللاعبين الذين قدموا أداءً لا يصدق". وتابع المدرب الإسباني: "لا يهم ما سيحدث بنهاية الموسم.. هؤلاء اللاعبون يستحقون إعجابي وتقديري".

يبحث ليفربول عن استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 29 عاما، بعدما أضاع فرصة زيادة الفارق إلى عشر نقاط بينه وبين مانشستر سيتي ، عقب خسارته 1ـ2 أمام "الفريق ذي اللون السماوي" في الثالث من يناير الماضي.

ومنذ فوزه على ليفربول، حقق "مان سيتي" ثمانية انتصارات من إجمالي تسعة لقاءات في البطولة، فيما حافظ "الفريق الأحمر" على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، لكنه سقط في فخ التعادل خلال أربعة لقاءات، مما سمح لـ"سيتي" بالانقضاض على الصدارة.

وشدد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، على أن فريقه لن يتراجع في صراع الفوز باللقب، رغم الترشيحات والزخم الذي أصبح يحظى به سيتي في الوقت الحالي. وتساءل:: " نحن إيجابيون، لم لا نكون هكذا"؟، وأضاف: "الدينامية في أعلى جدول الترتيب تغيرت قليلًا، نحن الآن في المركز الثاني، وهم (مانشستر سيتي) على القمة. وتابع كلوب: "الموسم لم ينته ونحن لن نفقد الأمل".

وتدور معركة أخرى على بطاقتي التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إلى جانب صراع الصدارة. وتفصل خمس نقاط فقط بين توتنهام صاحب المركز الثالث وتشيلسي صاحب المركز السادس، والذي لديه مباراة مؤجلة.