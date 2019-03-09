إمين الهولندي يضمّ اللاعب المغربي العزوزي

أوعنا بلعيد

تعاقد مسؤولو فريق إفس إمين الهولندي لكرة القدم مع المغربي زكرياء العزوزي، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الكروي الحالي مع إمكانية تجديده لسنة أخرى، بعدما أنهى ارتباطه بفريق أجاكس أمستردام الذي أعاره في وقت سابق لفريق توينتي.

وجاء تعاقد الفريق الهولندي مع المهاجم المغربي البالغ من العمر 22 سنة بعد نهاية عقده شهر دجنبر 2018 رفقة فريقه أجاكس أمستردام، ليصبح بذلك لاعبا حرا، ما سهل مأمورية ضمه بشكل مجاني إلى صفوف ناديه الجديد.

ويتطلع العزوزي للعب في الدوري الهولندي الممتاز مرة أخرى وتقديم الإضافة لناديه الجديد، إذ تحدث إلى الموقع الرسمي لناديه الجديد "إمين"، قائلا: "في الشهر الماضي حافظت على مستوى لياقتي في أف سي تونتي، لذلك أنا جاهز لخوض المباريات المقبلة. روح الفريق في إف سي إمين جذبتني بشكل كبير، وأريد أن أساعد النادي وأنصاره على البقاء في الدوري الهولندي الممتاز".

وقال بن هافركورت، المدير الرياضي لفريق "إمين"، متحدثا حول قدوم المهاجم العزوزي: "زكريا لديه تسديدات جيدة وحس هجومي لتسجيل الأهداف، كما أنه لاعب يعمل بجد، وغالبًا ما يكون في المكان المناسب ويمكن أن ينهي الهجمة بشكل جيد؛ يمكننا استخدام ذلك جيدًا لضمان البقاء في القسم الأول".

وقام فريق أجاكس بإعارة اللاعب العزوزي موسم 2016 لفريق إفس توينتي، كما خاض تجربة احترافية رفقة سبارتا روتردام وإكسليسور على التوالي في الدوري الهولندي، حيث خاض 51 مباراة بقميص هذه الأندية، سجل خلالها أحد عشر هدفا؛ بالإضافة إلى تسجيله أربع مرات في أربع مباريات في الكأس، وست مرات في إحدى عشرة مباراة في القسم الأول.

ويحتل فريق "إمين" الرتبة السادسة عشرة في مسابقة الإيردفيزي، برصيد أربع وعشرين نقطة، بعد مرور 24 جولة، حقق الفوز فيها خلال ست مباريات فقط، كما تعادل في مثلها، بينما تكبد مرارة الهزيمة في 12 جولة، حيث سجل هجومه 28 هدفا واستقبلت شباكه 56 هدفا.