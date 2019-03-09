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الرئيسية | رياضة | راموس يجبر إيسكو على منح اعتذار للاعبي الريال

راموس يجبر إيسكو على منح اعتذار للاعبي الريال

راموس يجبر إيسكو على منح اعتذار للاعبي الريال
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 09 مارس 2019 - 06:55

كشفت تقارير صحفية أن قائد ريال مدريد سرخيو راموس، الذي اجتمع مع لاعبي الفريق عقب تعرض "الملكي" للإقصاء من دوري أبطال أوروبا، قام بتوبيخ لاعب الوسط إيسكو ألاركون الذي رد باعتذار للفريق.

وإثر سقوطه أمام أياكس آمستردام الهولندي، في دور الـ16 بمجموع 3-5 ذهابا وإيابا، اجتمع راموس بـ"لاعبي الميرينغي"؛ بحسب صحيفة "ماركا" التي أكدت أن العميد وبخ إيسكو بعدما رفض استقلال حافلة الفريق حين علم أن مدربه، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، استبعده من قائمة الفريق لمواجهة الفريق الهولندي في مباراة العودة ،التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأقر إيسكو بخطئه واعتذر لباقي الفريق عن علاقته المضطربة مع سولاري، وأضافت الصحيفة أن راموس قال لإيسكو إن الفريق يجب أن يكون فوق أي احتكاكات تحدث بين المدرب واللاعب، مطالبا كل اللاعبين باحترام سولاري.

وأبرزت "ماركا"، أيضا، أن تصرف إيسكو أثار استياء الفريق الذي اعتبر أن ما جرى خلق أجواء من التوتر قبل ساعات قليلة من بدء مباراة ذات أهمية كبرى، لكن لاعب خط الوسط في الريال تدارك موقفه واعتذر لزملائه.

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