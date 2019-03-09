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الرئيسية | رياضة | بوصوفة يرشِّح الجزائر ومصر لنيل لقب كأس إفريقيا

بوصوفة يرشِّح الجزائر ومصر لنيل لقب كأس إفريقيا

بوصوفة يرشِّح الجزائر ومصر لنيل لقب كأس إفريقيا
هسبورت من الدار البيضاء*
السبت 09 مارس 2019 - 12:05

تَناقلت مجموعة من التقارير الصحافية الأجنبية تصريحا لمبارك بوصوفة، لاعب فريق الشباب السعودي، رشح من خلاله منتخبي مصر والجزائر للتتويج بكأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق شهر يونيو المقبل في دولة مصر، علما أن المنتخب المغربي تأهل بدوره للمشاركة في البطولة الإفريقية.

وأكَّدت صحيفة "الهداف" الجزائرية أن اللاعب مبارك بوصوفة أكد أنه، بالإضافة إلى المنتخب المغربي، يظل منتخبا مصر والجزائر قادرين أيضا على فرض منطقهما والتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية، التي تم نقلها إلى دولة مصر بمشاركة 24 منتخبا.

وسيكون اللاعب بوصوفة من اللاعبين الأساسيين الذين سيقودون تشكيلة المنتخب الوطني المغربي في نهائيات "CAN2019"؛ وذلك بالنظر إلى الثقة التي يضعها الناخب الوطني هيرفي رونار في لاعب الشباب السعودي، إذ يعتبره لاعبا "استثنائيا" لا يمكنه الاستغناء عنه ولو كان "عاطلا".

وارتباطا بالدولي مبارك بوصوفة، قرر مدرب فريقه الشباب السعودي منحه شارة العمادة أمام نادي الاتفاق السعودي، بسبب غياب العميد الأول. وتفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع قرار المدرب، لاسيما أن للاعب المنتخب المغربي شخصية قوية، تمكنه من قيادة المجموعة بشكل جيد على رقعة الميدان، فضلا عن خبرته الكبيرة التي تخول له أن يكون قائدا.

ودخل القائد الجديد لنادي الشباب السعودي أساسيا، وساعد زملاءه على حصد ثلاث نقاط مهمة، عبر تسجيله الهدف الثاني، ما مكن الفريق من تقليص الفارق بينه وبين النصر، صاحب المركز الثاني؛ علما أن الشباب يحتل الصف الثالث برصيد 43 نقطة، والنصر ثانيا بـ49 نقطة، والهلال يتصدر الدوري بـ55 نقطة، مع مباراة ناقصة للمتصدر ووصيفه.

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