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كُتّاب وآراء
الأولمبياد الخاص المغربي يتنافس دوليّا في أبوظبي
توجهت البعثة المغربية التي ستشارك في الدورة الخامسة عشرة من الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2019 نحو العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الجمعة،.
وخصصت شركة طيران "الاتحاد"، بمطار محمد الخامس الدولي، استقبالا حارا للاعبين المغاربة ومرافقيهم، بهدف تشجيعهم على التنافس في هذا المحفل الرياضي الدولي، وذلك بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط، علي سالم الكعبي.
ويحضر المغرب في هذه التظاهرة الرياضية ببعثة مكونة من 16 مدربا، و41 لاعبا؛ يمثلون 29 جمعية من 18 مدينة من مختلف جهات المملكة، سيشاركون في 11 صنفا رياضيا.
وقال منير سحنون، المدير الرياضي للأولمبياد الخاص المغربي: "بفضل إرادتهم القوية وروح الفريق التي تميز اللاعبين المغاربة، نحن مقتنعون بأنهم سيقدمون أفضل ما لديهم خلال منافسات الألعاب العالمية".
هذا، وتستقبل أبوظبي الألعاب العالمية الصيفية من 14 إلى 21 مارس، بحضور أكثر من 7500 لاعب، من 190 دولة، سيتنافسون على 24 رياضة أولمبية.
يذكر أن الأولمبياد الخاص هي منظمة عالمية تنظم سنويا العديد من التظاهرات الرياضية الأولمبية لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية، تأسست بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1968، ويمثلها اليوم 4 ملايين رياضي في 190 دولة. وكان قد تأسس الأولمبياد الخاص المغربي سنة 1994، من طرف الأميرة الراحلة للا آمنة.
وترتكز مهام الأولمبياد الخاص المغربي حول "المساعدة والتطوير الجسماني والنفسي والاجتماعي بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية، والاندماج الاجتماعي للمستفيدين، وتوعية وتحسيس مختلف المتدخلين في حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذهنية، وتشجيع العائلات والمتطوعين والطلبة للمشاركة في مختلف البرامج الرياضية والاجتماعية والتربوية، وتكوين المدربين والمؤطرين من أجل الإشراف على تأطير اللاعبين".
حري بالذكر أيضا أنه، إلى جانب الألعاب الوطنية التي تقام مرة كل سنتين بإفران، يقدم الأولمبياد الخاص المغربي برنامجا سنويا حافلا موزعا بين: كأس العرش في كرة السلة، مسابقات في الرياضات الموحدة، دورات تكوينية للأطر العاملة في الميدان، إضافة إلى كأس العرش وكأس المرحومة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا آمنة في كرة القدم داخل القاعة.