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الرئيسية | رياضة | سيميوني: لم أتفاجأ بإقصاء الريال و سان جيرمان

سيميوني: لم أتفاجأ بإقصاء الريال و سان جيرمان

سيميوني: لم أتفاجأ بإقصاء الريال و سان جيرمان
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 09 مارس 2019 - 01:51

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه لم يتفاجأ بخروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، معللا ذلك بأن من يتابع كرة القدم بشكل مكثف يدرك الصعوبات التي تكتنف كل المباريات في البطولة الأوروبية.

وقال سيميوني، في المؤتمر الصحفي على هامش مباراة أتلتيكو مدريد أمام ليغانيس في الدوري الإسباني، المقرر إقامتها اليومالسبت: "لم أتفاجأ، لأن الفرق تطورت وهناك منافسة كبيرة، من تفاجأوا هم من لا يتابعون كرة القدم كثيرا، نحن من نرى كرة القدم كثيرا ندرك الصعوبات الموجودة في كل المباريات".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن الأدوار الإقصائية دائما ما تكون أجواؤها مفعمة بالتوتر وأن المواجهة تكون مقسمة على مباراتين وأن الفريق الذي يتمكن من اللعب بشكل أفضل في كلا اللقاءين تكون له الأفضلية.

ورفض سيميوني الإدلاء برأيه عن الموقف الصعب الذي يمر به مواطنه سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، حيث قال: "قد نتحدث سويا يوما ما، ولكن الإدلاء برأي عنه الآن سيكون أمرا غير عادل".

وتحدث المدرب المخضرم عن مباراة العودة لدور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا التي يلتقي خلالها فريقه مع يوفنتوس الإيطالي، وأوضح قائلا: "موقف الفريقين واحد، علينا أن نستمر في المنافسة كما هي العادة دائما، سندفع أمام ليغايس باللاعبين الذين نعتقد أنهم سيشاركون في تلك المباراة".

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