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كُتّاب وآراء
تفوق لـ"أشبال السلامي" على الكاميرون في تركيا
فاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، في أنطاليا التركية، على نظيره الكاميروني، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.
وسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني في هذه المباراة اللاعب توفيق بن طيب، في الدقيقة 52، قبل أن يضيف المهدي موهوب الهدف الثاني دقيقتين بعد ذلك، بينما وقع هدف المنتخب الكاميروني اللاعب وامبا ليونيل في الدقيقة 69.
وتدخل هذه المباراة، التي قادها الحكم أحمد بلكان على أرضية ملعب زكي أرسلان، ضمن فعاليات اليوم الثالث عن المجموعة الثانية من منافسات الدوري الدولي الذي تحتضنه مدينة أنطاليا التركية.
وكان المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، الذي يدربه الإطار الوطني جمال سلامي، قد فاز في اللقاء الأول له في هذا الدوري على المنتخب البيلاروسي بنتيجة هدف واحد لصفر، ثم انتصر على المنتخب الأوغندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.
جدير بالذكر أن المشاركة المغربية في هذا الدوري تدخل في إطار استعدادات العناصر الوطنية لخوض نهائيات بطولة إفريقيا للفتيان؛ المقررة بتنزانيا شهر أبريل المقبل.