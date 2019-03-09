صبحي : تنظيم "الكان" يتناسب مع حضارة مصر

هسبريس ـ مُتابعة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة المصري، أن تنظيم كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم، صيف 2019، "سوف يكون مختلفا وسيتناسب مع اسم وحضارة مصر في العالم".

جاء ذلك بعد الجلسة التي جمعت صبحي بمحمد فضل، مدير بطولة أمم أفريقيا، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة الحدث القاري.

وأكد صبحي أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من كافة الاستادات وفقا للمواعيد المحددة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي؛ رئيس مجلس الوزراء المصري.

تطرق اللقاء إلى العديد من النقاط الهامة، منها الموقف النهائي لما تم من تطوير الاستادات المستضيفة لفعاليات البطولة، والمنظومة الإلكترونية الخاصة بتذاكر حضور المباريات، وكذلك عمل اللجان المختلفة ودورها قبل وأثناء وبعد البطولة.

كما ناقش صبحي مع المغربي إدريسي أكي، رئيس شركة "لاغاردوري" الراعية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، سبل تطوير التعاون لجذب أكبر عدد من المستشهرين، ودعم البطولة بما يليق باسم وسمعة مصر عالميا.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف النسخة رقم 32 من البطولة الأفريقية المقرر إقامتها في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا ، يمثلون 6 مجموعات، تستضيفهم مدن القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.