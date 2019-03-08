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كُتّاب وآراء
لويس إنريكي يعترف بلحظات متوترة مع ميسي
أقر المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، لويس إنريكي، بأن علاقته بمهاجم برشلونة ليونيل ميسي شهدت مرحلة من التوتر حين كان يدرب "البلاوغرانا"، لكنه أكد أنه لا يسعه الآن سوى أن يقول أمورا رائعة عن اللاعب الأرجنتيني.
وفي مقتطفات من مقابلة أجراها مع برنامج "بارليم دي فوتبول"، ستبثها إذاعة "راديو كتالونيا" غدا السبت، قال إنريكي، الذي درب الفريق الكتالوني بين عامي 2014 و2017، "كانت هناك فترة من التوتر لم أبحث عنها؛ لكنها حدثت واضطررت للتعامل مع الوضع".
واستطرد: "لكن في وقتنا الحالي، لا يسعني سوى أن أقول أمورا رائعا عن ليو ميسي". كما أكد إنريكي أنه في بداية موسم 2016-2017 أخطر النادي الكتالوني بأنه سيكون الموسم الأخير له مع الفريق.
وأوضح: "في بداية موسمي الثالث مع البارصا أخطرت النادي ليبحث عن مدرب جديد، بشكل يحمل بعض الأنانية، شعرت بأنه لم يعد لدي مزيد من الطاقة لأقدمها".
وتابع إنريكي: "فكرت أيضا أنه مع فريق يمتلك لاعبين استثنائيين، مثل البارصا، كان التجديد سيكون في غاية السهولة ... كان يمكنني توقيع عقد ضخم والاستمرار في بيتي وقيادة أفضل اللاعبين ... لكنني أعتقد أن اللاعب في مرحلة ما يحتاج لسماع خطاب جديد".