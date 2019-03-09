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الرئيسية | رياضة | أمرابط وحمد الله وراء فوز لنادي النصر السعودي

أمرابط وحمد الله وراء فوز لنادي النصر السعودي

أمرابط وحمد الله وراء فوز لنادي النصر السعودي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 09 مارس 2019 - 07:52

قاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه "النصر السعودي" إلى تحقيق فوز ثمين على "الاتفاق"، بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة 23 من الدوري الدوري السعودي لكرم القدم.

وشهد الشوط الأول أفضلية لـ"النصر" الذي أهدر الكثير من فرص التسجيل، قبل أن يتمكن مدافع "الاتفاق" الأوروغوياني رامون أرياس من افتتاح التسجيل، في الدقيقة 27، بعدما أكمل تمريرة مواطنه برايان أليمان بقدمه في شباك الحارس الاسترالي براد جونز.

وازدات متاعب "النصر" في الشوط الثاني بعد إضافة السلوفاكي فيليب كيش الهدف الثاني لـ"الاتفاق"، في الدقيقة 56، بعد ارتقائه لعرضية زميله محمد الكويكبي ليحول الكرة برأسه في شباك "النصر".

ولم يتمكن "النصر" من تقليص فارق الأهداف إلا في الدقيقة الـ70، عندما تمكن مهاجمه المغربي حمد الله من تسجيل الهدف الأول للفريق، بعدما ارتقى لعرضية زميله سلطان الغنام وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عبد الله الصالح.

وفي الدقيقة 89، تمكن لاعب "النصر" فهد الجميعة من تسجيل هدف التعادل، بعدما حول عرضية زميله المغربي نور الدين أمرابط برأسه في شباك الحارس عبد الله الصالح، قبل أن يعود حمد الله من جديدة لتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 98 من المباراة، بعدما حول عرضية زميله فهد الجميعة برأسه في شباك "الاتفاق".

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "النصر" إلى 52 نقطة في المركز الثاني وبفارق 3 نقاط مؤقتا عن "الهلال"، فيما تجمد رصيد "الاتفاق" عند 28 نقطة في المركز العاشر.

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