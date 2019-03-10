شالكه الألماني يستعد للتخلص من منديل وحارث

هسبورت*

يبدو أن اللاعبين المغربيين، حمزة منديل وأمين حارث، يعيشان آخر فتراتهما رفقة نادي شالكه الألماني، إذ من المنتظر أن يتم تسريحهما معا نهاية الموسم الجاري، لعدم قدرتهما على الانضباط داخل المجموعة، وفشلهما في تقديم الإضافة المرجوة منهما، علما أنهما يحصلان على مقابل مادي مهم يثقل كاهل الإدارة دون الاستفادة من خدماتهما بشكل جيد.

وكشفت مجموعة من التقارير الصحفية، نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، أن إدارة فريق شالكه الألماني قد وضعت الدوليين أمين حارث وحمزة منديل، ضمن لائحة اللاعبين الذين سيتم تسريحهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لرغبة النادي في ضخ دماء جديدة في المجموعة، بعد معاناته هذا الموسم في أسفل الترتيب، بالإضافة إلى الظهور الخافت للاعبين بـ"البوندسليغا".

وعاد الدولي المغربي أمين حاريت، مؤخرا، للمشاركة رفقة ناديه الألماني، بعد فترة إبعاد من قبل المدرب والإدارة، لأسباب انضباطية، إلا أنه واصل الظهور بشكل سيئ خلال المباريات التي لعبها، شأنه شأن مواطنه حمزة منديل، حيث حصل الأخير على تنقيط 10/4 بعد أدائه بالمباراة الأخيرة أمام فورتونا دوسلدورف، فيما حصل حارث على 10/5 نقاط.

*لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com