24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1707:4213:4316:5919:3520:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الاحتجاجات في الجزائر .. حركة شبابية وسلمية بلا رموز قيادية (5.00)

  2. جزائريون يستبقون "العصيان المدني" ضد بوتفليقة بتخزين الطعام (5.00)

  3. مئات محتجي "السترات الصفراء" يجتاحون شوارع العاصمة الفرنسية (5.00)

  4. متاجر بريطانية توقف بيع سكاكين المطبخ المنفردة (5.00)

  5. تكبير وزغاريد تحف عودة الطفلة زينب إلى أحضان أسرتها بالبيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | شالكه الألماني يستعد للتخلص من منديل وحارث

شالكه الألماني يستعد للتخلص من منديل وحارث

شالكه الألماني يستعد للتخلص من منديل وحارث
هسبورت*
الأحد 10 مارس 2019 - 12:13

يبدو أن اللاعبين المغربيين، حمزة منديل وأمين حارث، يعيشان آخر فتراتهما رفقة نادي شالكه الألماني، إذ من المنتظر أن يتم تسريحهما معا نهاية الموسم الجاري، لعدم قدرتهما على الانضباط داخل المجموعة، وفشلهما في تقديم الإضافة المرجوة منهما، علما أنهما يحصلان على مقابل مادي مهم يثقل كاهل الإدارة دون الاستفادة من خدماتهما بشكل جيد.

وكشفت مجموعة من التقارير الصحفية، نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية، أن إدارة فريق شالكه الألماني قد وضعت الدوليين أمين حارث وحمزة منديل، ضمن لائحة اللاعبين الذين سيتم تسريحهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لرغبة النادي في ضخ دماء جديدة في المجموعة، بعد معاناته هذا الموسم في أسفل الترتيب، بالإضافة إلى الظهور الخافت للاعبين بـ"البوندسليغا".

وعاد الدولي المغربي أمين حاريت، مؤخرا، للمشاركة رفقة ناديه الألماني، بعد فترة إبعاد من قبل المدرب والإدارة، لأسباب انضباطية، إلا أنه واصل الظهور بشكل سيئ خلال المباريات التي لعبها، شأنه شأن مواطنه حمزة منديل، حيث حصل الأخير على تنقيط 10/4 بعد أدائه بالمباراة الأخيرة أمام فورتونا دوسلدورف، فيما حصل حارث على 10/5 نقاط.

*لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.