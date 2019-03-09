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الرئيسية | رياضة | الوداد يعود بالهزيمة من ملعب "أسيك ميموزا"‎

الوداد يعود بالهزيمة من ملعب "أسيك ميموزا"‎

الوداد يعود بالهزيمة من ملعب "أسيك ميموزا"‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 09 مارس 2019 - 19:05

عاد فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، بالهزيمة بهدفين نظيفين، أمام مضيفه أسيك ميموزا الإيفواري، في خامس جولات دور المجموعات من مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، التي جمعت بينهما، اليوم السبت.

وانطلقت مجريات المباراة على وقع تهديد حقيقي بشكل مبكر من جانب أصحاب الأرض لمرمى الحارس "الودادي" رضى التكناوتي، في حدود الدقيقة الثانية، إذ حاول لاعبو أسيك ميموزا الإيفواري، مباغتة دفاع وحارس الفريق المغربي، بشكل مبكر، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية في دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى.

ورد رفاق محمد أوناجم، على الضغط الهجومي المبكر لأصحاب الأرض، ببعض التحركات الهجومية، إلا أنها بقيت محتشمة دون خطورة على شباك الحارس الإيفواري، قبل أن يعود الفريق الإيفواري ليهدد من جديد شباك التكناوتي، في حدود الدقيقة 19، إذ كان المدافع أليكس أنكباندجي، قريبا من إحراز أولى أهداف المباراة.

واستعادت عناصر الفريق البيضاوي، بعض التوازن، مع مرور دقائق الشوط الأول، خلال الحد من الانسلالات الهجومية للفريق الخصم والاحتفاظ بالكرة، إلى غاية إنهاء الحكم الرواندي لويس هكيزيمانا، تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، أتيحت فرصة سانحة للتهديف للفريق البيضاوي، في حدود الدقيقة 52، غير أن تعامل محمد أوناجم، مع انسلاله لم يكن بالشكل المطلوب، ليفوت على فريقه فرصة إحراز الهدف.

وتراجع الأداء الهجومي للفريق الإيفواري بشكل كبير خلال الثلث الأول من الجولة الثانية، مقارنة مع ما كان عليه في الجولة الأولى، في المقابل تحسن بعض الشيء أداء ومردود أبناء المدرب فوزي البنزرتي، إلا أنهم لم يتمكنوا من ترجمته إلى إحراز الهدف.

وتمكن الفريق الإيفواري من هز شباك التكناوتي، في حدود الدقيقة 68 عن طريق اللاعب أحمد توري، لينهج بعد ذلك كل الوسائل للحفاظ عليه، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة من المواجهة عن طريق نفس اللاعب، لينهي بذلك الحكم الرواندي تفاصيل المباراة بفوز أسيك ميموزا، بهدفين نظيفين.

وبعثر فوز أسيك ميموزا على الوداد، ترتيب المجموعة الأولى، حيث رفع الفريق الإيفواري رصيده إلى النقطة السابعة، ليتساوى بذلك مع الفريق المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، في انتظار نتيجة مباراة هذا الأخير وضيفه لوبي ستارز النيجيري.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - هشام ل السبت 09 مارس 2019 - 19:31
فريق الوداد البيضاوي أسد في البطولة الوطنية ونعامة ضد الفرق الافريقية
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2 - عبد الكريم السبت 09 مارس 2019 - 19:32
ضيعنا معاكم ساعة أ نصف أحتا محاولة ما كاينة. أودي الله اعز الرجاء من والو جابو الفوز من ملعب ميموزا فالكاف
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3 - mazhari med السبت 09 مارس 2019 - 19:33
est-ce que le wac est un equipe je ne pense pas avec un gardien femelle et des joueurs kiliminies
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4 - البيضاوي ودادي السبت 09 مارس 2019 - 19:33
حنما تفوز الوداد في المغرب الكل يطبل ويفتخر افتخار النفاق حنما تنهزم الكل يصبح عدو الفريق ويبدأ ينتقد الهزيمة شيئ طبعي تدخل في اللعبة المحب لفريقه يبقى محب وغيور اما دو وجهين فلا حولا ولا قوة له
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2
5 - رجاوي وافتخر السبت 09 مارس 2019 - 19:34
اتمنى لهذا الفريق المغرور ان يستفيق من غروره لأنه في الطريق الى الاقصاء ..في غياب كاساما لايمكن لهذا الفريق ان يحقق اي شي..النجمة التلاتية لعصبة الابطال مرصعة في خزانة الفريق الاخضر..فريق الوداد يحتاج الى المعجزة...البطولة من صنع التحكيم..فريق ضعيف..وداد الغمة.
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6 - ودادي 19 السبت 09 مارس 2019 - 19:35
ان شاء الله التاهل سيحسم بالمغرب السبت القادم
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7 - WAC السبت 09 مارس 2019 - 19:40
المهم هنا غادي نربحو حيت الكاف ديالنا.
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8 - امازيغ سوسي السبت 09 مارس 2019 - 19:43
كان عليهم ان يرافقوا الحكم اليعقوبي الدي حكم لهم في اقل من شهر ونصف اربع مقابلات وفي كل هده المقابلات اعلن عن ضربات جزاء بينما حرم الفريق المنافس من صربات جزاء مشروعة خاصة الفتح ضربتي جزاء لا غبار عليهما . والتساهل مع سي براهيم الجلاد والتعاطف مع البهلوان اوناجم .
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9 - ADAM السبت 09 مارس 2019 - 19:44
أوجه لجمهور الوداد البيضاوي بوحمرون رسالة كعاشق للرجاء العالمي و ممكن أن اتحدت بإسم جمهوره لن نشمت فيكم و لن نسخر منكم و لا إشتروا اكلينكس للاعبيكم ليمسحوا دموعهم كما فعلتم معنا شنيتم حملة عشواء بل اقول لكم بروح رياضية لم يحالفكم الحظ هدا اليوم في المقابلة امام أسيك نتيجة لمجموعة من الأخطاء في الدفاع و غيرها لكن مازالت امامكم فرصة للتأهل في الجولة المقبلة و اقول للمعلق جواد بادة الوداد ليست في حاجة للمتملقين امتالك ليدكر تاريخها
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10 - النورس السبت 09 مارس 2019 - 19:45
في الموسم الذي توج به الاحمر باللقب القاري كان يفوز خارج ملعبه او على الاقل يتعادل . في مناسبتين خسر من صانداونز و الاسيك اليوم باخطاء دفاعية ساذجة من جهة داري ...الوداد كان يكفيها التعادل اليوم وانتظار فوز صاندونز امام لوبي ستارز لالمرور وتكون المبارة الاخيرة من اجل احتلال المرتبة الاولى ...مع الاسف خسارة اايوم ادخلت الوداد زاوية الحسابات الضيقة وبات الفريق ملزما بالفوز ولعب مبارة اشبه بنهاءي امام ماميلودي صانداونز ...قلناها ان التعادل الغريب امام لوبي عقد من مؤموريتنا ...كيفما كان الحال الجماهير الودادية والمغربية مدعوة لملحمة جديدة من اجل دعم الاحمر في طريق اللقب
بالتوفيق
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11 - ودادي12 السبت 09 مارس 2019 - 19:50
الحمد لله. الآن بداو ذنوب الفرق الوطنية اللي تواطئ ضدها التحكيم والجامعة لصالح وداد تاتخللص. وهذا اللي تايلور فارق النقط الكبير .
خمس مباريات على الأقل النقط ديالهم غير شرعية. أما فضيحة شيكاتارة وباباتوندي و البنزرتي .فتلك ام الفضائح.
لذلك وداد عندها12لقب فقط لا غير .
هههههههه
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12 - wary السبت 09 مارس 2019 - 19:50
لا وقت للحسرة.
كلنا الى الرباط لتشجيع الحمرا.
هزم السانداونز ليس مستحيلا
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13 - خليلوفيتش السبت 09 مارس 2019 - 19:53
ارجو ان لا يعلق جمهور و مسؤولوا الوداد هزيمتهم على لقجع و بركان كما فعل البعض. أتمنى أن تنسى الوداد هذه القابلة و تفكر تفوز في القادمة و ستفوز إن شاء الله كما يقول المثل الشعبي (لبكا مور الميت خسارة )
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14 - احمد المغربي السبت 09 مارس 2019 - 19:57
شاهدت مقابلة دورتموند قبيل مباراة الوداد. لا فائدة طبعا من المقارنات حول البنية التحتية و التصوير و الجمهور.. و لكن ما أرهقني هو جودة اللعب الرديئة و خُبث الإفواريين بعد تسجيل الهدف الأول حيث لعبوا على إضاعة الوقت بالسقوط و النوم على العشب و موّتوا المباراة بالمرة. غياب تام للحس الهجومي عند الوداد، دفاع كارثي و بالنسبة للهدف الثاني لا أعتقد أن الكرة تجاوزت الخط و لكن أين الكاميرات و الزوايا و أين ...
أتمنى للكرة الإفريقية أن تتطور بشكل أفضل
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15 - Amra السبت 09 مارس 2019 - 20:04
فريق الوداد ركز كثيرا على مباريات البطولة ارهق كثيرا ونسي اللقاء الافريقي الاهم ضهر عليه العياء واضح
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16 - محمد السبت 09 مارس 2019 - 20:05
ملي الوداد خاسرة بجوج لصفر ومتصدرة البطولة وبفارق كبير يعني بطولتنا هاوية وضعيفة مقارنة بالبطولة المصرية والتونسية
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17 - متابع رياضي السبت 09 مارس 2019 - 20:13
عادي الإنهزام. هادي هيا الكرة. هاردلك في لقاء الرباط والتأهل انشاء الله
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