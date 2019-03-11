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الرئيسية | رياضة | مارادونا ينتقد مدرب الأرجنتين قبل مواجهة المغرب

مارادونا ينتقد مدرب الأرجنتين قبل مواجهة المغرب

مارادونا ينتقد مدرب الأرجنتين قبل مواجهة المغرب
هسبريس - إفي
الاثنين 11 مارس 2019 - 00:39

اعتبر الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أن المدير الفني لمنتخب "الألبيسيليستي"، ليونيل سكالوني لم يحترم اللعبة عندما قرر عدم استدعاء المهاجم سرخيو أغويرو.

وقال اللاعب السابق الذي يدرب فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي حاليا، إن "سكالوني، لم يحترم اللعبة حين قرر عدم استدعاء أغويرو"، مضيفا أن المدير الفني الحالي للمنتخب "لم يكن يوما لاعبا جيدا...ولم أكن لأضمه لفريقي".

واعتبر مارادونا أن عودة نجم برشلونة، ليونيل ميسي للمنتخب تبعث الراحة بداخله، لاعتباره أن هذا الأمر سيجعل الجماهير تستمتع بكرة قدم جيدة.

لكنه أكد أنه لا يفهم عدم استدعاء أغويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لقائمة الفريق الوطني للمباراتين الوديتين المقررتين أمام فنزويلا في 22 مارس الجاري، وأمام المغرب في 26 من نفس الشهر.

وقال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، "لا أعلم ماذا ينبغي أن يفعل أغويرو كي يتم استدعاؤه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - استغراب الاثنين 11 مارس 2019 - 00:49
اغويرو لاعب خلوق و هادئ . سينادي عليه المدرب لا تقلق اخي ماردونا لا تقلق لا تقلق
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