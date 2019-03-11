24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: كولر يدعو الجزائر وموريتانيا إلى "مائدة جنيف"
- سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني بسيدي حجاج
- أعمال رمضانية تنتظر "الضوء الأخضر" .. والتأخير يربك الحسابات
- جار الله عمر كبرياء التواضع
- "أوسكار النفاق" يشعل الغضب العارم في مصر
الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب (5.00)
رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية" (5.00)
النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين (5.00)
- أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس البلاد بالحشيش والكلام الفاحش - (92)
- النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين - (82)
- الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب - (72)
- الزفزافي: كسر عظام أساتذة التعاقد "فتنة" لا تخدم مصلحة البلاد - (69)
- وهبي: التعاقد لا يوفر ضمانات قانونية للأساتذة .. وهذه إمكانية الإدماج - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مارادونا ينتقد مدرب الأرجنتين قبل مواجهة المغرب
اعتبر الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا أن المدير الفني لمنتخب "الألبيسيليستي"، ليونيل سكالوني لم يحترم اللعبة عندما قرر عدم استدعاء المهاجم سرخيو أغويرو.
وقال اللاعب السابق الذي يدرب فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي حاليا، إن "سكالوني، لم يحترم اللعبة حين قرر عدم استدعاء أغويرو"، مضيفا أن المدير الفني الحالي للمنتخب "لم يكن يوما لاعبا جيدا...ولم أكن لأضمه لفريقي".
واعتبر مارادونا أن عودة نجم برشلونة، ليونيل ميسي للمنتخب تبعث الراحة بداخله، لاعتباره أن هذا الأمر سيجعل الجماهير تستمتع بكرة قدم جيدة.
لكنه أكد أنه لا يفهم عدم استدعاء أغويرو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لقائمة الفريق الوطني للمباراتين الوديتين المقررتين أمام فنزويلا في 22 مارس الجاري، وأمام المغرب في 26 من نفس الشهر.
وقال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، "لا أعلم ماذا ينبغي أن يفعل أغويرو كي يتم استدعاؤه".