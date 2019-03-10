الرجاء يستعيد قوَّته الضارِبة أمام حسنية أكادير

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كُتّاب وآراء
الرجاء يستعيد قوَّته الضارِبة أمام حسنية أكادير
تلقى الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنباء جيدة قبل مواجهته اليوم الأحد، لضيفه حسنية أكادير، برسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
واستعاد الطاقم التقني للـ"نسور الخضر" خدمات اللاعب محمود بنحليب، والذي خاض مران المجموعة الأخير قبل مواجهة الحسنية، بعدما غاب عن تشكيلة الفريق خلال المواجهات الأخيرة في الدوري الاحترافي ومنافسات كأس الكونفدرالية، بسبب الإصابة التي ألمت به.
كما بات في إمكان المدرب الفرنسي الاعتماد على عبد الإله الحافيظي، صانع ألعاب الفريق والقوة الضاربة والمؤثرة في الخطط الهجومية للرجاء، بعد أن غاب عن مباراة نهضة بركان برسم الجولة الرابعة في المنافسة ذاتها.
كما سيخوض بدر بانون، مباراة حسنية أكادير بعد غيابه غن المباراة الماضية أمام أولمبيك خريبكة، ضمن مجريات الدوري المحلي، بسبب تراكم البطاقات ما جعله عرضة للإيقاف، ليخلف غيابه فراغا في الخط الخلفي استغله المنافس وسجل ثلاثة أهداف في شباك الحارس الزنيتي.
وسيَستفيد الرجاء من عودة لاعبيه ابراهيما نياسي، وإلياس الحداد، بعد شفائهما من الإصابة التي كانا يعانيان منها، ما أثر سلبا على الفريق "الأخضر" الذي عانى من هشاشة دفاعية جعلت أنصار النادي يوجهون انتقادات قوية للمنظومة الدفاعية ومدافعي الفريق.
ويُعوّل الرجاء على مواجهته أمام الحسنية، من أجل تحقيق الفوز وضمان النقاط 3 ليرفع رصيده إلى النقطة السادسة ما سيجعل حظوظه للتأهل كبيرة، لاسيما إن حقق نهضة بركان الفوز أمام منافسه الكونغولي، فيما ستسعى "الغزالة السوسية" بدورها إلى حصد نقاط اللقاء كاملة من أجل الظفر ببطاقة العبور فور نهاية دور المجموعات.