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الرئيسية | رياضة | الجيش يستعيد كعواش واليوسفي قبل لقاء خريبكة

الجيش يستعيد كعواش واليوسفي قبل لقاء خريبكة

الجيش يستعيد كعواش واليوسفي قبل لقاء خريبكة
أوعنا بلعيد
الأحد 10 مارس 2019 - 14:05

سَيكون ملعب "الفوسفاط"، مسرحا للمباراة القوية التي ستجمع بين أولمبيك خريبكة، وضيفه الجيش الملكي، اليوم الأحد، برسم الجولة الواحدة والعشرين، من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي لكرة القدم.

واستعاد الفريق العسكري قبل مواجهته للفريق الخريبكي، خدمات لاعبيه مراد كعواش، بعد استنفاذه عقوبة الإيقاف لمباراة عقب طرده أمام الرجاء الرياضي، وأصبح متاحا للمدرب الإسباني كارلوس ألوس للاعتماد على خدماته في الخط الخلفي.

كما سيُعزِّز مصطفى اليوسفي صفوف الزوار، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي ألمت به وتسببت في غيابه عن الميادين لفترة طويلة، بينما سيخسر الفريق العسكري خدمات 4 من لاعبيه ويتعلق الأمر بالعميد المهدي برحمة، قائد الفريق الذي قرَّرت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إيقافه لـ 3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم.

وسيَغيب عن اللقاء كذلك اللاعب الكونغولي نزينغا لوفومب، الذي حصد البطاقة الصفراء الرابعة خلال مواجهته ليوسفية برشيد، في الجولة الماضية، ما يعني غيابه عن مباراة أولمبيك خريبكة، بينما أسقط المدرب الإسباني من مفكرته محمد الشيخي وأشرف هرماش.

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