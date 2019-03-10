بركان يتحدّى غياب 4 لاعبين أمام أوتوهو الكونغولي

أوعنا بلعيد

يُواجِه فريق نهضة بركان لكرة القدم، اليوم الأحد، ضيفه أوتوهو دويو الكونغولي، ضمن مجريات الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وعينه على تحقيق الانتصار من أجل ضمان تأهله، بالرغم من الغيابات المؤثرة التي يعاني منها.

وسيُحرم منير الجعواني، مدرب النهضة البركانية، من خدمات 4 من أبرز لاعبيه عندما سينازل فوق أرضية الملعب "البلدي" في بركان، منافسه الكونغولي، ويتعلَّق الأمر بكل من أمين الكاس، ويوسوفو دايو، بسبب جمعهما إنذارين، ما سيتوجب إيقافهما وعدم خوضهما لقاء اليوم.

كما سيغيب عن الفريق "البرتقالي" كلا من العربي الناجي، وحمادة لعشير، بسبب الإصابة التي حرمتهما من تعزيز قائمة الفريق الراغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور بغية تحقيق الانتصار لضمان التأهل على رأس المجموعة ومن أجل تقديم خدمة كبيرة لكل من الرجاء وحسنية أكادير، بعرقلة المنافس الكونغولي وحرمانه من إضافة نقط أخرى إلى نصيبه.

ويَعِي الطاقم التقني لنهضة بركان، مدى خطورة المنافس الكونغولي الذي جدد أماله في التأهل عقب الفوز الذي حققه في الجولة الماضية، أمام حسنية أكادير، الذي سيواجه بدوره الرجاء الرياضي في قمَّة مغربية بنكهة إفريقية، وعين كل فريق منهما على تحقيق الفوز ولا شيء غير الفوز.

ويَدخل نهضة بركان مباراة اليوم، وعينه على تحقيق الانتصار وعدم انتظار مباراة الجولة الأخيرة للتأهل، حيث سيعمل على استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل خطف النقاط الثلاث بالرغم من الغيابات المؤثرة التي يشكو منها الفريق.

ويتصدَّر الفريق البركاني المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، أمام أوتو ديو الثاني بخمس نقاط، ثم حسنية أكاديربأربع4 نقاط، وأخيرًا الرجاء الرياضي بنقطتين.