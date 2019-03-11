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الرئيسية | رياضة | موهبة مغربية تشق طريقها في الدوري الهولندي

موهبة مغربية تشق طريقها في الدوري الهولندي

موهبة مغربية تشق طريقها في الدوري الهولندي
أوعنا بلعيد
الاثنين 11 مارس 2019 - 01:40

حَقَّق الموهبة المغربية القادم بقوة محمد إيحاتارن (17 سنة)، فوزه الثاني خلال ثاني مباراة رسمية يخوضها رفقة فريقه بي سي إيندهوفن، على حساب ضيفهم ناك بريدا، في اللقاء الذي جميع بينهما برسم مجريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز.

وتقدَّم في النتيجة لأصحاب الأرض لاعبهم لوك دي يونغ، في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف دونيايل مالين الهدف الثاني، في الدقيقة الواحدة والسبعين، في المواجهة التي جرت فوق أرضية ملعب " فيليبس".

وشارك المغربيان محمد إيحاتارن، لاعب إيندهوفن، ومنير العلوش، لاعب ناك بريدا، بشكل أساسي خلال المباراة، بعدما خاض الأول 82 دقيقة من اللعب قبل أن يمنح مركزه لزميله غاستون بيريرو.

واستمر الموهوب المغربي ايحاتارن في خطف الأنظار إلى موهبته، بعدما تألَّق خلال مجريات اللقاء وقاد وسط ملعب إيندهوفن باقتدار، وكان وراء ثلاث مراوغات ناجحة أمام الخصم، كما نفذ ركنتين، وخرب 5 هجمات للفريق المنافس كما استعاد كرة واحدة عن طريق الدحرجة، وحصل على 7.6 نقطة.

في حين خاض منير العلوش، دقائق اللقاء كاملة، بعدما أشركه المدرب ميشيل فان دير هاغ، لاعبا أساس في وسط الميدان، وقدم مردودا متوسطا وحصل على 6.1 نقطة.

وعزَّز إيندهوفن موقعه في صدارة الدوري الهولندي الممتاز بعد بلوغه النقطة 64 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أجاكس أمستردام، الذي يلتقي اليوم الأحد مع ضيفه فورتانا سيتارد، فيما تجمد رصيد ناك بريدا عند النقطة 17 في المركز الأخير.

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