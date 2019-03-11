المنتخب الأولمبي يكتفي بمنديل قبل لقاء الكونغو

أوعنا بلعيد

يُعوِّل الناخب المغربي هيرفي رونار، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، على مباراتيه أمام المنتخب المالاوي، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية 2019 والمنتخب الأرجنتيني وديا، من أجل خلق المزيد من الانسجام والقوة بين لاعبيه الأساسيين ولكشف مكامن الخلل في مجموعته قبل حلول المسابقة القارية.

ورَفَض المدرب الفرنسي تمكين الهولندي مارك فوت، مدرب المنتخب الأولمبي، من خدمات لاعبي المنتخب الأول ويتعلق الأمر بكل من نصير مرزاوي، المحترف في أجاكس أمستردام الهولندي، وأشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، ويوسف النصيري، مهاجم ليغانيس الإسباني.

وأخبر ناصر لارغيت، المدير التقني الوطني، الهولندي مارك فووت باستحالة استفادته من خدمات الثلاثي المذكور رفقة المنتخب الأولمبي، في مباراته المرتقبة أمام الكونغو الديمقراطية، برسم التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو، لالتزامهم مع المنتخب الوطني الأول.

وعقد المدير التقني الوطني اجتماعا مع المدرب الهولندي حيث أعلمه برغبة المدرب هيرفي رونار، في الاستفادة من خدمات كل اللاعبين والاعتماد عليهم أمام منتخبي مالاوي والأرجنتين، بينما يمكنه الاعتماد على خدمات حمزة منديل، الظهير الأيسر لفريق شالكة الألماني وإشراكه أمام المنتخب الكونغولي لتعزيز تشكيلة الأولمبيين.

وسيعوِّض رونار لاعبه حمزة منديل بخدمات كريم باعدي، الظهير الأيسر لفريق حسنية أكادير، والذي يشغل المركز نفسه رفقة أشرف حكيمي، مدافع دورتموند، الذي سيكون من أبرز الأسماء التي ستخوض المباراتين المقبلتين على الرواق الأيسر.