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الرئيسية | رياضة | الكعبي يقود فريقه إلى فوز ثمين بالسوبر الصيني

الكعبي يقود فريقه إلى فوز ثمين بالسوبر الصيني

الكعبي يقود فريقه إلى فوز ثمين بالسوبر الصيني
هسبورت*
الاثنين 11 مارس 2019 - 03:55

قاد الدولي المغربي أيوب الكعبي فريقه هيبي شينا فورتون أف سي، لتحقيق أول فوز في السوبر الصيني، حينما فاز على مضيفه شنغهاي شنهوا بهدفين لواحد، في المرحلة الثانية من دوري السوبر الصيني لكرة القدم.

وسجل المغربي أيوب الكعبي أول أهداف اللقاء والثاني له في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 30، قبل أن يعدل أوديون إيغالو شنغهاي شنهوا في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 64 سجل اللاعب دونغ هدف الفوز لأصدقاء أيوب الكعبي.

وبهذه النتيجة رفع هيبي شينا فورتون أف سي رصيده من النقاط إلى 3، محتلا الرتبة الثامنة، فيما ظل شنغهاي شنهوا في الرتبة الأخيرة دون نقاط.

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