24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:41
|13:42
|16:59
|19:36
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: كولر يدعو الجزائر وموريتانيا إلى "مائدة جنيف"
- سقوط في بئر ينهي حياة خمسيني بسيدي حجاج
- أعمال رمضانية تنتظر "الضوء الأخضر" .. والتأخير يربك الحسابات
- جار الله عمر كبرياء التواضع
- "أوسكار النفاق" يشعل الغضب العارم في مصر
الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب (5.00)
رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية" (5.00)
النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين (5.00)
- أخلاق التلاميذ "تتهاوى" في مدارس البلاد بالحشيش والكلام الفاحش - (93)
- النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين - (83)
- الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب - (72)
- الزفزافي: كسر عظام أساتذة التعاقد "فتنة" لا تخدم مصلحة البلاد - (69)
- وهبي: التعاقد لا يوفر ضمانات قانونية للأساتذة .. وهذه إمكانية الإدماج - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الكعبي يقود فريقه إلى فوز ثمين بالسوبر الصيني
قاد الدولي المغربي أيوب الكعبي فريقه هيبي شينا فورتون أف سي، لتحقيق أول فوز في السوبر الصيني، حينما فاز على مضيفه شنغهاي شنهوا بهدفين لواحد، في المرحلة الثانية من دوري السوبر الصيني لكرة القدم.
وسجل المغربي أيوب الكعبي أول أهداف اللقاء والثاني له في الدوري هذا الموسم في الدقيقة 30، قبل أن يعدل أوديون إيغالو شنغهاي شنهوا في الدقيقة 34.
وفي الدقيقة 64 سجل اللاعب دونغ هدف الفوز لأصدقاء أيوب الكعبي.
وبهذه النتيجة رفع هيبي شينا فورتون أف سي رصيده من النقاط إلى 3، محتلا الرتبة الثامنة، فيما ظل شنغهاي شنهوا في الرتبة الأخيرة دون نقاط.