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الرئيسية | رياضة | التعادل ينصف أولمبيك خريبكة والجيش الملكي

التعادل ينصف أولمبيك خريبكة والجيش الملكي

التعادل ينصف أولمبيك خريبكة والجيش الملكي
هسبريس من الرباط
الأحد 10 مارس 2019 - 17:38

تعادل فريق أولمبيك خريبكة مع ضيفه الجيش الملكي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الأحد، على أرضية ملعب المركب الرياضي للفوسفاط بخريبكة، برسم منافسات الدورة الـ21 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وكان فريق الجيش الملكي سباقا للتسجيل بواسطة اللاعب أبوبكر تونغارا في الدقيقة 12، قبل أن يعدل النتيجة لفائدة أولمبيك خريبكة اللاعب خالد الحشادي في الدقيقة 76.

وارتقى فريق الجيش الملكي عقب هذه النتيجة إلى المركز السادس بمجموع 28 نقطة إلى جانب فريقي الرجاء البيضاوي، الذي سيحل الأربعاء المقبل ضيفا على نهضة بركان، وأولمبيك آسفي الفائز أمس على الدفاع الحسني الجديدي 3-2. أما فريق أولمبيك خريبكة فارتقى إلى المركز العاشر برصيد 25 نقطة إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي.

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