24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:42
|13:43
|16:59
|19:35
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جار الله عمر كبرياء التواضع
- "عقود عشوائية" لملكيات عقارية تؤرق مسؤولين
- المنتجات الغذائية المغربية تسيل لعاب ساكنة وكبار تجار بوركينافاسو
- أين موقعنا من الديمقراطية الثقافية...؟
- الناسخات: مردود النساء في المحاكم "استثنائي"
الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب (5.00)
رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية" (5.00)
النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين (5.00)
- أخنوش يدعو من إسبانيا إلى صد "العدمية" ويعد بالتغيير في 2021 - (158)
- رامون غارثيا: أخنوش يحمل طاقة "تضاهي إعصارا" - (93)
- العثماني: حكومتي الأفضل طيلة عقدين .. والحوار الاجتماعي متواصل - (92)
- أمزازي يقترح تعديل "نظام الأكاديميات" ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد - (88)
- النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"كأس الكاف" .. الرجاء يتعادل مع حسنية أكادير
أنهى التعادل السلبي نتيجة المباراة، التي جمعت، اليوم الأحد، بين فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم وضيفه حسنية أكادير، برسم نزال الجولة الخامسة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وبدأت العناصر الرجاوية مجريات المباراة بالاستحواذ على الكرة ومحاولة البحث عن فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق "السوسي"، رد عليها لاعبو هذا الأخير بتحركات من يوسف الفحلي، وكذا ببعض الكرات الثابتة.
وأتيحت أبرز فرصة للفريق البيضاوي، في حدود الدقيقة 16، عن طريق تسديدة من رجل اللاعب عبد الإله الحافيظي، غير أن القائم ناب عن الحارس عبد الرحمان الحواصلي، قبل أن يرد عليها المدافع سفيان بوفتيني، برأسية في يد الحارس أنس الزنيتي.
وبقيت تحركات ومناورات الفريقين في باقي دقائق الشوط الأول، محتشمة دون أن تشكل الخطورة على مرمى أنس الزنيتي وعبد الرحمان الحواصلي، لتنهي صافرة الحكم التونسي يوسف السريري، تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وعرفت بداية مجريات الجولة الثانية، ضغطا هجوميا من عناصر الفريق البيضاوي، أثمر خلق بعض فرص التهديف، كانت الأبرز منها بواسطة محسن ياجور، في حدود الدقيقة 50، في المقابل اكتفى أبناء المدرب ميغيل غاموندي، بتحصين الخط الخلفي والعمل على إجهاض كل التحركات الهجومية للعناصر البيضاوية.
وتواصل المد الهجومي للرجاء في باقي الدقائق بحثا عن إحراز الهدف، حيث عاد مجددا محسن ياجور، ليفوت فرصة للتهديف من كرة ثابتة، في الدقيقة 58، قبل أن يعيد رفاقه محمود بنحليب، وإلياس حداد، نفس الأمر، في الدقيقة 64.
ونجح رفاق المدافع عبد الكريم باعدي، في التعامل بشكل جيد مع باقي مجريات النزال، كما مكنت قتالية الحارس عبد الرحمان الحواصلي، "غزالة سوس" من الحفاظ على نظافة الشباك، لتنهي الصافرة التونسية، تفاصيل المباراة بالتعادل السلبي.
وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد حسنية أكادير، النقطة الخامسة، في الصف الثاني مناصفة مؤقتا مع فريق أوتوهو الكونغولي، فيما بلغ رصيد الرجاء الرياضي، أربع نقاط بالمركز الأخير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
موسم بزيرو لقب للأسف
نتمنى خير في المستقبل و حظ موفق للحسنية التأهل مع بركان
الله غالب
بالنسبة للتركيبة البشرية للاعبين فالنتيجة عادية وعادلة بين الرجاء وأكادير.