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الرئيسية | رياضة | "كأس الكاف" .. الرجاء يتعادل مع حسنية أكادير

"كأس الكاف" .. الرجاء يتعادل مع حسنية أكادير

"كأس الكاف" .. الرجاء يتعادل مع حسنية أكادير
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج* (صور: منير امحيمدات)
الأحد 10 مارس 2019 - 19:35

أنهى التعادل السلبي نتيجة المباراة، التي جمعت، اليوم الأحد، بين فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم وضيفه حسنية أكادير، برسم نزال الجولة الخامسة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأت العناصر الرجاوية مجريات المباراة بالاستحواذ على الكرة ومحاولة البحث عن فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق "السوسي"، رد عليها لاعبو هذا الأخير بتحركات من يوسف الفحلي، وكذا ببعض الكرات الثابتة.

وأتيحت أبرز فرصة للفريق البيضاوي، في حدود الدقيقة 16، عن طريق تسديدة من رجل اللاعب عبد الإله الحافيظي، غير أن القائم ناب عن الحارس عبد الرحمان الحواصلي، قبل أن يرد عليها المدافع سفيان بوفتيني، برأسية في يد الحارس أنس الزنيتي.

وبقيت تحركات ومناورات الفريقين في باقي دقائق الشوط الأول، محتشمة دون أن تشكل الخطورة على مرمى أنس الزنيتي وعبد الرحمان الحواصلي، لتنهي صافرة الحكم التونسي يوسف السريري، تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعرفت بداية مجريات الجولة الثانية، ضغطا هجوميا من عناصر الفريق البيضاوي، أثمر خلق بعض فرص التهديف، كانت الأبرز منها بواسطة محسن ياجور، في حدود الدقيقة 50، في المقابل اكتفى أبناء المدرب ميغيل غاموندي، بتحصين الخط الخلفي والعمل على إجهاض كل التحركات الهجومية للعناصر البيضاوية.

وتواصل المد الهجومي للرجاء في باقي الدقائق بحثا عن إحراز الهدف، حيث عاد مجددا محسن ياجور، ليفوت فرصة للتهديف من كرة ثابتة، في الدقيقة 58، قبل أن يعيد رفاقه محمود بنحليب، وإلياس حداد، نفس الأمر، في الدقيقة 64.

ونجح رفاق المدافع عبد الكريم باعدي، في التعامل بشكل جيد مع باقي مجريات النزال، كما مكنت قتالية الحارس عبد الرحمان الحواصلي، "غزالة سوس" من الحفاظ على نظافة الشباك، لتنهي الصافرة التونسية، تفاصيل المباراة بالتعادل السلبي.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد حسنية أكادير، النقطة الخامسة، في الصف الثاني مناصفة مؤقتا مع فريق أوتوهو الكونغولي، فيما بلغ رصيد الرجاء الرياضي، أربع نقاط بالمركز الأخير.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - رجاوي الأحد 10 مارس 2019 - 19:46
الخير فيما اختاره الله
موسم بزيرو لقب للأسف
نتمنى خير في المستقبل و حظ موفق للحسنية التأهل مع بركان
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2 - فبلادي ظلموني الأحد 10 مارس 2019 - 19:54
يجب على بركان أن تفوز على اتوهو ديو و تفوز على الحسنية في أكادير و لكن هل ستستطيع الرجاء على الفريق الكونغولي في عقر داره إذن يجب على الرجاء أن يكونوا رجالا في الملعب و يبتعدوا عن الإحتجاجات
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3 - ADAM الأحد 10 مارس 2019 - 19:58
نعم يا سادة هنا أنتهت حكاية الرجاء أضعنا المنافسة على اللطولة و كأس العرب و اليوم فشلنا في الحفاظ على المنافسة على لقب كأس العصبة الدي فزنا به السنة الماضية و بقي امامنا كأس السوبر و هدا أيضا شبه متيقن أننا لن نفوز به امام فريق تونسي قوي من الصعب تحقيق دلك لهدا أدعوا جمهور الخضراء و انا واحد منهم لمقاطعة ما تبقى من مباريات البطولة و أطلاق هاشتاك خليهوم أجروا وحدهم الأخضر يحتاج الى تفيير شامل من الرئيس الى الأدارة التقنية و المدرب و بعض اللاعبين مع الاسف أصبحنا سيرة على كل لسان كل مز هبة و دم يسخر منا و يشمت فينا لكن رغم كل هدا يبقى عشق الأخضر في القلب من اىمهد الى اللحد
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4 - Achraf الأحد 10 مارس 2019 - 19:59
لا يجب ان نعاتب فريق الرجاء البيضاوي لانه لا يتوفر على لاعبين في المستوى بسبب الأزمة المالية ،كذلك لا يتوفر على ملعب قار لان ملعب محمد الخامس يصلح منذ سنوات ولا نعلم ما نوع تلك الإصلاحات التي تتطلب هذا الوقت. اما ما يتعرض له الفريق من مجازر تحكيمية فحدث بلا حرج
الله غالب
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5 - رجاوي حر الأحد 10 مارس 2019 - 19:59
كل من له طموح في تعلم التسيير الرياضي فليقصد فريق الرجاء البيضاوي.
بالنسبة للتركيبة البشرية للاعبين فالنتيجة عادية وعادلة بين الرجاء وأكادير.
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6 - aziz الأحد 10 مارس 2019 - 20:01
ياك ما عاوتني لقجع اشرى الحكم!اقولها كبركاني:لاعبوا الرجاء مغرورين والجمهور يعتقد انه الأقوىوالأصح.التكبر والعيش في الأوهام والتدرع باسبا بواهية مع تقدم اللاعبين في السن هو السبب لتراجع الرجاء.
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7 - النهاية الأحد 10 مارس 2019 - 20:01
نهاية مرحلة مدرب الكارتون ..يجب على الزيات ان يواجه الجماهير ويوضح لهم سبب هذه النكبة وسبب التعاقد السريع مع المدرب الكارتوني وينهي فورا التعاقد معه..
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8 - Momo الأحد 10 مارس 2019 - 20:17
انا اخاف ان يقصى الفريقين معا و يتاهل الفريق الكونغولي الى الدور المقبل رفقة بركان و الله ستكون فضيحة كبرى للفرق المغربية ،فريق كونغولي مغمور مع رحلات مكوكية الى المغرب و يقصي فريقين مغربيين و الله عيب و حشومة.اتمنى ان اكون مخطءا في تصوري.
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