"كأس الكاف" .. الرجاء يتعادل مع حسنية أكادير

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج* (صور: منير امحيمدات)

أنهى التعادل السلبي نتيجة المباراة، التي جمعت، اليوم الأحد، بين فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم وضيفه حسنية أكادير، برسم نزال الجولة الخامسة من دور مجموعات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وبدأت العناصر الرجاوية مجريات المباراة بالاستحواذ على الكرة ومحاولة البحث عن فتح ممرات في الخط الخلفي للفريق "السوسي"، رد عليها لاعبو هذا الأخير بتحركات من يوسف الفحلي، وكذا ببعض الكرات الثابتة.

وأتيحت أبرز فرصة للفريق البيضاوي، في حدود الدقيقة 16، عن طريق تسديدة من رجل اللاعب عبد الإله الحافيظي، غير أن القائم ناب عن الحارس عبد الرحمان الحواصلي، قبل أن يرد عليها المدافع سفيان بوفتيني، برأسية في يد الحارس أنس الزنيتي.

وبقيت تحركات ومناورات الفريقين في باقي دقائق الشوط الأول، محتشمة دون أن تشكل الخطورة على مرمى أنس الزنيتي وعبد الرحمان الحواصلي، لتنهي صافرة الحكم التونسي يوسف السريري، تفاصيل الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وعرفت بداية مجريات الجولة الثانية، ضغطا هجوميا من عناصر الفريق البيضاوي، أثمر خلق بعض فرص التهديف، كانت الأبرز منها بواسطة محسن ياجور، في حدود الدقيقة 50، في المقابل اكتفى أبناء المدرب ميغيل غاموندي، بتحصين الخط الخلفي والعمل على إجهاض كل التحركات الهجومية للعناصر البيضاوية.

وتواصل المد الهجومي للرجاء في باقي الدقائق بحثا عن إحراز الهدف، حيث عاد مجددا محسن ياجور، ليفوت فرصة للتهديف من كرة ثابتة، في الدقيقة 58، قبل أن يعيد رفاقه محمود بنحليب، وإلياس حداد، نفس الأمر، في الدقيقة 64.

ونجح رفاق المدافع عبد الكريم باعدي، في التعامل بشكل جيد مع باقي مجريات النزال، كما مكنت قتالية الحارس عبد الرحمان الحواصلي، "غزالة سوس" من الحفاظ على نظافة الشباك، لتنهي الصافرة التونسية، تفاصيل المباراة بالتعادل السلبي.

وأضاف الفريقان نقطة إلى رصيدهما بعد هذا التعادل، إذ بلغ رصيد حسنية أكادير، النقطة الخامسة، في الصف الثاني مناصفة مؤقتا مع فريق أوتوهو الكونغولي، فيما بلغ رصيد الرجاء الرياضي، أربع نقاط بالمركز الأخير.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com