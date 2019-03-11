سباق نسوي على الطريق في "عيد المرأة" بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

احتضنت مدينة سطات، الأحد، سباقا نسويا بمناسبة عيد المرأة تحت شعار "المرأة والرياضة"، بمشاركة ما يفوق 390 متسابقة يمثّلن فئات الصغيرات والشابات والكبيرات وذوات الاحتياجات الخاصة، حيث فازت عشر نساء الأوليات عن كل فئة في مسافة 3500 متر، مع تكريم فعاليات رياضية نسوية بمدينة سطات.

عبد الرزاق الزاكي، مدير السباق سالف الذكر، قال، في تصريح صحافي، إن مؤسسة التضامن الرياضي للطفولة والشباب بسطات نظّمت سباقا نسويا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجامعة الحسن الأول بسطات.

واعتبر مدير السباق أن التظاهرة الرياضية، المنظمة بتعاون مع المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي بسطات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة المرأة والتضامن ووزارة العدل، تأتي احتفالا بالمرأة والنهوض بالرياضة النسوية بسطات واعترافا بالمجهودات التي قدمتها رائدات الرياضة بالمغرب وسطات.

وأضاف الزاكي أن السباق عرف تكريم مجموعة من البطلات في إطار ترسيخ ثقافة الاعتراف، كالبطلة حكيمة بن شريفة مديرة المعهد الوطني لألعاب القوى، والبطلة خديجة سخير، والبطلة السابقة فاطمة العرفاوي وغيرهن.

واعتبر المتحدث ذاته أن التظاهرة الرياضية فرصة لتلاقي أجيال سابقة مع أجيال المستقبل لحمل هذه الشعلة وتطوير الرياضة بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة في جميع المجالات، مقدّما شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا العرس النسوي من مساهمين وسلطات محلية وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية.