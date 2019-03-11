24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/03/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4113:4216:5919:3620:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟

  1. الحكومة تعرض حلولا على النقابات و"المتعاقدون" يمددون الإضراب (5.00)

  2. رفيق "شهيدة الهجرة" يطالب الدولة بتعويض عن "رصاص البحرية" (5.00)

  3. علم الأرقام.. (5.00)

  4. الصنم إِلَهًا والمومياء رئيسا (5.00)

  5. النقابات ترفض المقترحات الحكومية لطي أزمة الأساتذة المتعاقدين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سباق نسوي على الطريق في "عيد المرأة" بسطات

سباق نسوي على الطريق في "عيد المرأة" بسطات

سباق نسوي على الطريق في "عيد المرأة" بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 11 مارس 2019 - 04:45

احتضنت مدينة سطات، الأحد، سباقا نسويا بمناسبة عيد المرأة تحت شعار "المرأة والرياضة"، بمشاركة ما يفوق 390 متسابقة يمثّلن فئات الصغيرات والشابات والكبيرات وذوات الاحتياجات الخاصة، حيث فازت عشر نساء الأوليات عن كل فئة في مسافة 3500 متر، مع تكريم فعاليات رياضية نسوية بمدينة سطات.

عبد الرزاق الزاكي، مدير السباق سالف الذكر، قال، في تصريح صحافي، إن مؤسسة التضامن الرياضي للطفولة والشباب بسطات نظّمت سباقا نسويا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وجامعة الحسن الأول بسطات.

واعتبر مدير السباق أن التظاهرة الرياضية، المنظمة بتعاون مع المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي بسطات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة المرأة والتضامن ووزارة العدل، تأتي احتفالا بالمرأة والنهوض بالرياضة النسوية بسطات واعترافا بالمجهودات التي قدمتها رائدات الرياضة بالمغرب وسطات.

وأضاف الزاكي أن السباق عرف تكريم مجموعة من البطلات في إطار ترسيخ ثقافة الاعتراف، كالبطلة حكيمة بن شريفة مديرة المعهد الوطني لألعاب القوى، والبطلة خديجة سخير، والبطلة السابقة فاطمة العرفاوي وغيرهن.

واعتبر المتحدث ذاته أن التظاهرة الرياضية فرصة لتلاقي أجيال سابقة مع أجيال المستقبل لحمل هذه الشعلة وتطوير الرياضة بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة في جميع المجالات، مقدّما شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا العرس النسوي من مساهمين وسلطات محلية وأمن وطني وقوات مساعدة ووقاية مدنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.