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الرئيسية | رياضة | رشاوى قطرية بـ880 مليون دولار لتنظيم المونديال

رشاوى قطرية بـ880 مليون دولار لتنظيم المونديال

رشاوى قطرية بـ880 مليون دولار لتنظيم المونديال
هسبريس - إفي
الأحد 10 مارس 2019 - 20:31

عرضت دولة قطر على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبلغ 880 مليون دولار، بهدف زيادة فرصها في استضافة مونديال 2022، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية الأحد.

وعرضت قطر بشكل سري 400 مليون دولار على "فيفا" قبل 21 يوما من اتخاذ الاتحاد لقراره بخصوص مونديال 2022.

ووفقا للوثائق التي اطلع عليها المصدر فإن إداريين بقناة الجزيرة القطرية وقعوا اتفاقا يرتبط بالحقوق التليفزيونية يتضمن بندا إن اختيرت قطر كمقر للبطولة.

ويقول هذا البند إنه إن اختار "فيفا" قطر فسيتم سداد 100 مليون دولار في صورة مكافأة.

ويتعارض هذا الأمر مع لوائح "فيفا" لأن مالك القناة الشيخ حمد بن خليفة هو أمير قطر حينها وأحد أكبر داعمي حملة استضافة المونديال.

واطلعت الصحيفة كذلك على نسخة من اتفاقية تليفزيونية أخرى تعرض فيها قطر 480 مليون دولار، وهو العقد الذي تحقق فيه الشرطة السويسرية.

ووفقا للصحيفة فإن القيمة المدفوعة في الحقوق التليفزيونية أكبر خمس مرات من مبالغ قد دفعت سابقا لحقوق مشابهة في نفس المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - يونس الرباطي الأحد 10 مارس 2019 - 20:59
و رغم ذلك سوف يخرج علينا أتباع جماعة الإخوان المسلمون للدفاع عن مشيخة قطر.
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-88
2 - مبدرين الأحد 10 مارس 2019 - 21:12
! أموال طائلة تهدر في ملهات لا فائدة منها وهناك الكثير ممن هم احوج لأدنى مساعدة! أين العقل البشري؟!
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31
3 - Observateur الأحد 10 مارس 2019 - 21:14
لو أن قطر مثلا لم تفعل هدا و بقيت تنتظر شفافية الفيفا ، لمنحوها حق التنظيم !؟ إنها لعبة المال و قطر لديها ما تدفع سواء فوق الطاولة أو تحتها..أين هو المشكل!؟ متى كانت الحقوق سهلة على الفقير!؟ هي هكدا اللعبة ولا ضير في دالك ...بقي أن تعلن صراحة و لن تكن أي غرابة ...الإعتياد على أي فعل يجعل منه عرفت و بعدها تؤهله المصالح لقانون.....خير ما فعلت قطر و ريجب دعمها ك"عرب" على الأقل سوف يكتب إسم بلد عربي عند الفيفا كمنظم كأس العالم في سنة كدا من التاريخ...و إلا فمكر العرب سيزداد ليحكم ما بقي...
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20
4 - البقعيز الأحد 10 مارس 2019 - 21:20
ما فيها باس الفلوس موجودة. وجميع الدول لجأت لأساليب الاحتيال من أجل الحصول على فرصة تنظيم المونديال
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17
5 - simo الأحد 10 مارس 2019 - 21:21
المونديال تقام عليهم اكتر من داكشي باش غادي نظموه. قمة الكلاخ
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7
6 - غيلان قدور الأحد 10 مارس 2019 - 21:34
وفِي عهد ساركوزي وبلاتيني تم الزام فطر الاستثمار الملايير في باريس بشراء فريق البسجي الذي بسببه تم تدمير البطولة الفرنسية وأزال عنها كل تنافس وتشويق وتم كذلك اقامة عدة مشاريع في المذينة بالملايير في تبذير صارخ بالاضافة الى منح وجهاء الكرة في فرنسا هدايا كبيرة منهم زيدان وتم فرض على تغيير اسم المحطة التلفزية الرياضية من اسم الجزيرة الى بين سبور !!
لك الله ياوطني العربي
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3
7 - لا للتعاقد الأحد 10 مارس 2019 - 21:50
ما هي الطريقة أو الوسيلة التي نظمت بها جنوب إفريقيا كأس العالم 2010؟
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