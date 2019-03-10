رشاوى قطرية بـ880 مليون دولار لتنظيم المونديال

هسبريس - إفي

عرضت دولة قطر على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مبلغ 880 مليون دولار، بهدف زيادة فرصها في استضافة مونديال 2022، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذي صنداي تايمز" البريطانية الأحد.

وعرضت قطر بشكل سري 400 مليون دولار على "فيفا" قبل 21 يوما من اتخاذ الاتحاد لقراره بخصوص مونديال 2022.

ووفقا للوثائق التي اطلع عليها المصدر فإن إداريين بقناة الجزيرة القطرية وقعوا اتفاقا يرتبط بالحقوق التليفزيونية يتضمن بندا إن اختيرت قطر كمقر للبطولة.

ويقول هذا البند إنه إن اختار "فيفا" قطر فسيتم سداد 100 مليون دولار في صورة مكافأة.

ويتعارض هذا الأمر مع لوائح "فيفا" لأن مالك القناة الشيخ حمد بن خليفة هو أمير قطر حينها وأحد أكبر داعمي حملة استضافة المونديال.

واطلعت الصحيفة كذلك على نسخة من اتفاقية تليفزيونية أخرى تعرض فيها قطر 480 مليون دولار، وهو العقد الذي تحقق فيه الشرطة السويسرية.

ووفقا للصحيفة فإن القيمة المدفوعة في الحقوق التليفزيونية أكبر خمس مرات من مبالغ قد دفعت سابقا لحقوق مشابهة في نفس المنطقة.