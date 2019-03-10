نهضة بركان تتأهل إلى ربع نهائي كأس "الكاف"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

حسم فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، اليوم الأحد، تأهله إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه على نظيره أوتوهو الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وضغط لاعبو نهضة بركان، بشكل مبكر، على مرمى الفريق الكونغولي، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، أثمرت إحراز المهاجم لابا كودجو، أول الأهداف، في حدود الدقيقة السادسة، ليبسط بعده أبناء المدرب منير الجعواني، سيطرتهم المطلقة على مجريات اللعب.

وكان لابا كودجو قريبا من إضافة الهدف الثاني في حدود الدقيقة 25، بعد انفراده بحارس أوتوهو، فيما حاولت عناصر هذا الأخير، الرد على هدف السبق ببعض التحركات الهجومية، إلا أنها بقيت محتشمة دون خطورة على مرمى الحارس عبد العالي المحمدي.

وفي حدود الدقيقة 32، تمكن البديل سلمان ولد الحاج، من تعزيز النتيجة بهدف ثان، برأسية مركزة من تمريرة جانبية، لتنهي صافرة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، تفاصيل الشوط الأول بثنائية نظيفة للفريق المغربي.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، كاد لابا كودجو، أن يضيف الهدف الثالث بعد تجاوزه للحارس، غير أن مدافع أوتوهو أخرج الكرة من الشباك، قبل أن يتمكن عبد الصمد المباركي، من تحقيق ذلك في حدود الدقيقة 51.

وخاض رفاق بكر الهيلالي، باقي دقائق الشوط الثاني، بأريحية كبيرة، بعد الوصول إلى شباك الفريق الكونغولي في ثلاث مناسبات، مع البحث عن أهداف أخرى لتعزيز النتيجة، حيث ضيعوا العديد من الكرات الهجومية التي كانت سانحة لذلك.

وفي مقابل ذلك، لم يظهر أوتوهو الكونغولي، أي رد فعل، قبل أن تنهي الصافرة البوتسوانية، تفاصيل المباراة، بثلاثية بركانية والتأهل إلى ربع النهائي، إذ مكن هذا الفوز فريق نهضة بركان، من بلوغ النقطة 11، ليحسم صدارة المجموعة الأولى، فيما جمدت الهزيمة رصيد أوتوهو الكونغولي، في خمس نقاط، مناصفة مع حسنية أكادير، ليتأجل حسم بطاقة التأهل الثانية، إلى الجولة الأخيرة.

وسيحتاج أوتوهو الكونغولي، الفوز على الرجاء في المباراة الأخيرة لمرافقة نهضة بركان، إلى دور الربع، فيما يحتاج حسنية أكادير للفوز على نهضة بركان، وانتظار تعادل أوتوهو أو خسارته أمام الرجاء، بينما سيتأهل هذا الأخير لدور ربع المسابقة، في حالة فوزه على أوتوهو وهزيمة الحسنية أو تعادله مع نهضة بركان.

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