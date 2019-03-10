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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان تتأهل إلى ربع نهائي كأس "الكاف"

نهضة بركان تتأهل إلى ربع نهائي كأس "الكاف"

نهضة بركان تتأهل إلى ربع نهائي كأس "الكاف"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 10 مارس 2019 - 22:04

حسم فريق النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، اليوم الأحد، تأهله إلى دور ربع نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد تغلبه على نظيره أوتوهو الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وضغط لاعبو نهضة بركان، بشكل مبكر، على مرمى الفريق الكونغولي، من خلال خلق بعض المناورات الهجومية، أثمرت إحراز المهاجم لابا كودجو، أول الأهداف، في حدود الدقيقة السادسة، ليبسط بعده أبناء المدرب منير الجعواني، سيطرتهم المطلقة على مجريات اللعب.

وكان لابا كودجو قريبا من إضافة الهدف الثاني في حدود الدقيقة 25، بعد انفراده بحارس أوتوهو، فيما حاولت عناصر هذا الأخير، الرد على هدف السبق ببعض التحركات الهجومية، إلا أنها بقيت محتشمة دون خطورة على مرمى الحارس عبد العالي المحمدي.

وفي حدود الدقيقة 32، تمكن البديل سلمان ولد الحاج، من تعزيز النتيجة بهدف ثان، برأسية مركزة من تمريرة جانبية، لتنهي صافرة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، تفاصيل الشوط الأول بثنائية نظيفة للفريق المغربي.

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، كاد لابا كودجو، أن يضيف الهدف الثالث بعد تجاوزه للحارس، غير أن مدافع أوتوهو أخرج الكرة من الشباك، قبل أن يتمكن عبد الصمد المباركي، من تحقيق ذلك في حدود الدقيقة 51.

وخاض رفاق بكر الهيلالي، باقي دقائق الشوط الثاني، بأريحية كبيرة، بعد الوصول إلى شباك الفريق الكونغولي في ثلاث مناسبات، مع البحث عن أهداف أخرى لتعزيز النتيجة، حيث ضيعوا العديد من الكرات الهجومية التي كانت سانحة لذلك.

وفي مقابل ذلك، لم يظهر أوتوهو الكونغولي، أي رد فعل، قبل أن تنهي الصافرة البوتسوانية، تفاصيل المباراة، بثلاثية بركانية والتأهل إلى ربع النهائي، إذ مكن هذا الفوز فريق نهضة بركان، من بلوغ النقطة 11، ليحسم صدارة المجموعة الأولى، فيما جمدت الهزيمة رصيد أوتوهو الكونغولي، في خمس نقاط، مناصفة مع حسنية أكادير، ليتأجل حسم بطاقة التأهل الثانية، إلى الجولة الأخيرة.

وسيحتاج أوتوهو الكونغولي، الفوز على الرجاء في المباراة الأخيرة لمرافقة نهضة بركان، إلى دور الربع، فيما يحتاج حسنية أكادير للفوز على نهضة بركان، وانتظار تعادل أوتوهو أو خسارته أمام الرجاء، بينما سيتأهل هذا الأخير لدور ربع المسابقة، في حالة فوزه على أوتوهو وهزيمة الحسنية أو تعادله مع نهضة بركان.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ramzi الأحد 10 مارس 2019 - 22:24
غير ضيعوا الرجاء ف ثلاث نقاط لم يكونوا في حاجة إليها، كون راها عندها 10 نقاط و التأهل و الرجاء 7 نقاط و تمشي تقاتل مع اطوهو الكونغولي، الله يعفوا علينا
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-45
2 - مغربي الأحد 10 مارس 2019 - 22:35
هنيئا للبركانيين بهذا التأهل وللمغالبة اجمعين

واتمنى ان تلحق بها أكادير مع احترامي للرجاء
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22
3 - مبروك بركان الأحد 10 مارس 2019 - 22:36
هنيئا لفريق بركان بهذا الفوز العريض عن جدارة و إستحقاق، أثبت أسياد الشرق أنهم فريق كبير بمعنى الكلمة. و أتمنى حظ وفير لحسنية أكادير.
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19
4 - رضا الأحد 10 مارس 2019 - 22:42
مبروك لمكونات حسنية أكادير المرور إلى الدور الموالي و ما عليكم إلا الاحتفال منذ الآن.....أسياد الشرق أو بالأحرى أسياد إفريقيا، أقصد بركان العالمي، لا ينسى الأخ في وقت الشدة.
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16
5 - حسب الل________ه الأحد 10 مارس 2019 - 22:44
نهضة بركان فريق قوي قدم مقابلة على اعلى مستوى ,يستحق التاهل عن جدارة واستحقاق,نتمنى ان يحالف الحظ الرجاء العالمي ويعود بنتيجة ايجابية ويفوز على هذا الفريق الكونغولي ,ليتاهل فريقين مغربيين ,اما الحسنية او الرجاء رفقة نهضة بركان ,بالتوفيق لكل الاندية المغربية .
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14
6 - عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠ الأحد 10 مارس 2019 - 22:53
ابارك للنهضة البركانية هذا التاهل واتمنى لها الاستمرارية في هذا العطاء ولما النجاح والفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية .










عكاشة أبو حفصــــــــــــة٠
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5
7 - محمد الزموري الأحد 10 مارس 2019 - 23:01
فريق قوي هجومي أتمنى له مسيرة موفقة
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5
8 - كرسيفي الأحد 10 مارس 2019 - 23:08
ملوك الجهة الشرقية واسيادها اثبثوا أنهم أهل بهدا اللقب.الجميع صار يعرف النهضة في أفريقيا والعالم العربي .نعم بركان مدينة صغيرة ولكنها كبيرة وعظيمة بالأسماء الرياضية التي انجبتها وفي مختلف الرياضات.كبيرة بناسها الطيبيين الكرماء المسالمين.فازت بكأس العرش السنة الماضية وهده السنة ستفوز بالكنفدرالية والسنة المقبلة البطولة مضمونة.اكره الأندية التي تفتخر بالقابها الغابرة.ولا أعتبر ألقاب الستينات والسبعينات القابا
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4
9 - بركاني الأحد 10 مارس 2019 - 23:09
لا اعرف كيف سيتعامل الجعواني مع ح اكادير في المقابلة الاخيرة هل سيريح ابرز لاعبيه بعد ان ضمن التاهل لربع النهأية ام سيلعب من اجل تاكيد نتيجة بركان وتفادي صداع الراس خصوصا اذا عاد الرجاء بثلاث نقاط علما ان العلاقة بين الناديين ليست على ما يرام نتيجة اللقاء الاخير الذي شهد تحكيما ضعيفا واتهم فيه لقجع باستغلال منصبه للتاثير على قرارات التحكيم والمطالبة بالتحقيق .....
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