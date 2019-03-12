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كُتّاب وآراء
دي ليخت يقترب كثيرا من الانضمام إلى برشلونة
كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت (19 عاما)، نجم أياكس أمستردام، اقترب كثيرا من الانضمام لبرشلونة الإسباني في الصيف المقبل.
ورغم عدم تلقي اللاعب الشاب، أي عرض من إدارة برشلونة، كشفت التصريحات الأخيرة لرئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو، مدى اهتمام النادي الإسباني بضم دي ليخت، حيث أكد بارتوميو أن ناديه يخطط حاليا لضم اللاعب في الصيف القادم ليجاور زميله القديم في أياكس، فرينكي دي يونج.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن انضمام المدافع الفرنسي جان كلاير توديبو لصفوف برشلونة في يناير الماضي أصاب دي ليخت بالإحباط بعض الشيء، ولكن مع مرور الوقت وبعد تصريحات قيادات برشلونة التي أبرزت اهتمامهم بمتابعته، انتعشت أمال المدافع الهولندي مرة أخرى في ارتداء قميص النادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن دي ليخت يتحلى بثقة كبيرة للغاية في قدرته على حجز مكان له في التشكيلة الأساسية لبرشلونة واللعب بجوار المدافع الإسباني المخضرم، جيرارد بيكيه.
وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن دي ليخت يصب تركيزه حاليا في مسيرته مع أياكس أمستردام، خاصة بعد أن تأهل الأخير إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتزايدت حظوظه في الفوز بلقب الدوري الهولندي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن دي ليخت أصبح في بؤرة اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، ولكن النجم الهولندي الصاعد ينتظر البت في عرض برشلونة أولا قبل أن يتخذ قرارا بشأن وجهته المستقبلية.