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الرئيسية | رياضة | بدء العد التنازلي لرحيل سولاري عن ريال مدريد

بدء العد التنازلي لرحيل سولاري عن ريال مدريد

بدء العد التنازلي لرحيل سولاري عن ريال مدريد
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 11 مارس 2019 - 16:30

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن الفوز الكبير (4 / 1) الذي حققه نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على مضيفه بلد الوليد، في بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، أضفى شيئا من الهدوء على الأجواء داخل النادي الملكي، ولكنه لم يحمل أخبارا جديدة تتعلق بمستقبل المدير الفني للفريق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رحيل سولاري عن منصبه بات أمرا محسوما، لا يرقى إليه أي شك، وأن نتائج ريال مدريد في الوقت الحالي في الدوري الإسباني ستكون غير مؤثرة على مصير هذا المدرب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلرنتينو بريز، اتخذت قرارا نهائيا يروم الإطاحة بسولاري، ولكنها أرجأت الإعلان عن هذا الأمر حتى تصلها ردود من المدربين المرشحين لتولي المهمة بدءا من الموسم القادم، ويأتي على رأس هؤلاء المرشحين الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو.

ومن المنتظر، خلال الفترة القصيرة المقبلة، أن يعلن ريال مدريد عن اسم مدربه الجديد الذي سيتولى إدارة الفريق فنيا خلال سير الموسم الرياضي القادم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - التشعالق الاثنين 11 مارس 2019 - 16:44
سولاري المدرب المناسب في الوقت الخطأ,زيدان و رونالدو رحلا عن الفريق,لانهما كان يعلمان ان الريال سيتهاوى مستواه,و يحتاج الى اعادة هيكلة.
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8
2 - محمد ميموني الاثنين 11 مارس 2019 - 16:51
ريال مدريد خاصها لاعبين جدد إضافة إلى المدرب
و الإستغناء عن: / بن زيما/ كاريت بيل / مارسيلو/كروس /كورتوا/إيسكو/ناتشو/......
أنا ( بارصاوي ) وهادي وجهة نظري المتواضعة
أستسمح
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0
3 - مراد القنيطري الاثنين 11 مارس 2019 - 16:54
صااافي جاي زيدان... خبر رسمي...
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4
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