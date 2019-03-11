بدء العد التنازلي لرحيل سولاري عن ريال مدريد

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت تقارير صحفية في إسبانيا أن الفوز الكبير (4 / 1) الذي حققه نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على مضيفه بلد الوليد، في بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، أضفى شيئا من الهدوء على الأجواء داخل النادي الملكي، ولكنه لم يحمل أخبارا جديدة تتعلق بمستقبل المدير الفني للفريق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن رحيل سولاري عن منصبه بات أمرا محسوما، لا يرقى إليه أي شك، وأن نتائج ريال مدريد في الوقت الحالي في الدوري الإسباني ستكون غير مؤثرة على مصير هذا المدرب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد، برئاسة فلرنتينو بريز، اتخذت قرارا نهائيا يروم الإطاحة بسولاري، ولكنها أرجأت الإعلان عن هذا الأمر حتى تصلها ردود من المدربين المرشحين لتولي المهمة بدءا من الموسم القادم، ويأتي على رأس هؤلاء المرشحين الفرنسي زين الدين زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو.

ومن المنتظر، خلال الفترة القصيرة المقبلة، أن يعلن ريال مدريد عن اسم مدربه الجديد الذي سيتولى إدارة الفريق فنيا خلال سير الموسم الرياضي القادم.