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الرئيسية | رياضة | الهلالي يواصل مهامه باتحاد مواي طاي العربي

الهلالي يواصل مهامه باتحاد مواي طاي العربي

الهلالي يواصل مهامه باتحاد مواي طاي العربي
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 11 مارس 2019 - 19:05

أعيد انتخاب عبد الكريم الهلالي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والصافات، والرياضات المماثلة، بالإجماع نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي للمواي طاي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارىء للاتحاد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية أنه تم خلال هذا الاجتماع انتخاب عبد الله سعيد عامر النيادي، رئيس الاتحاد الإماراتي للمواي طاي والكيك بوكسينغ، بالإجماع رئيسا جديدا للاتحاد العربي خلفا لسامي قبلاوي، رئيس الاتحاد اللبناني للمواي طاي. كما تم انتخاب طارق بن هزيم المهيري، رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الإماراتي للعبة، كاتبا عاما للاتحاد العربي للمواي طاي.

يذكر أنه كان أعيد انتخاب عبد الكريم الهلالي نائبا أول لرئيس الاتحاد العربي للمواي طاي، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي و الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي للعبة المنعقد سنة 2017 في بيروت.

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