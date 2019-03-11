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الرئيسية | رياضة | زين الدين زيدان يعود لتدريب ريال مدريد الإسباني

زين الدين زيدان يعود لتدريب ريال مدريد الإسباني

زين الدين زيدان يعود لتدريب ريال مدريد الإسباني
هسبريس - رويترز
الاثنين 11 مارس 2019 - 18:34

أفاد ريال مدريد اليوم بتعيين زين الدين زيدان مدربا للنادي الإسباني بعد إقالة سانتياغو سولاري.

وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في مايو الماضي.

وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك اسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.

وخرج ريال أيضا من دوري أبطال اوروبا بخسارته أمام أياكس امستردام في إياب دور 16 يوم الثلاثاء الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Yoz الاثنين 11 مارس 2019 - 18:50
عاد إمَّا لِيَبْني مجدا كروِياً لا مثيل له بتشكيلة متوسطة المستوى .... او ان يُحطم تاريخاً تدريبياً ذهبياً اكْتسَبهُ بفضل تشكيلة مثالية كان قد و رثها عن المدربين السالفين له....
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2 - rahim الاثنين 11 مارس 2019 - 18:51
الرجل المناسب في المكان المناسب. ...حظ موفق ...اللشامبيونز سليك بدون الريال لها طعم ناقص...
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3 - منصف الاثنين 11 مارس 2019 - 18:53
و يجي يقول ليك: علاش الأندية المغربية كتبدل المدربين ديالها أكثر من واحد ف'العام.. واش حلال على الريال و غيرها و حرام على المغرب !؟؟
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4 - متتبعة وبارصاوية الاثنين 11 مارس 2019 - 18:56
الله على وجبة تبووووووورد ليا مع راسك اوليدي زيزو شبيك لبيك النادي الملكي بين ايديك آمممممممر احضر ،،،،،عارف راسو راه مايسيككش حيت كلشي راح فر فر وهو اقبل ادرب راه الحبة الي كتدوي والمنطق مامطبقش انشوفو اخرتها ايييييه٠
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5 - غوبر فريد الاثنين 11 مارس 2019 - 18:58
مغامرة غير محسوبة العواقب هذا المرافق المحظوظ في المرة الماضية وجد فريق قوي بكل مقوماته واستطاع ان يحرز الألقاب لكن هذه المرة فريق متهالك ولاعبين تقدم بهم العمر مثل راموس ومارشيلو ومودريش واخرون عاهات مثل فاران وبنزيمة وبيل !!
في هذه المرة لن تسلم الجرة
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