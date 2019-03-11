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كُتّاب وآراء
زين الدين زيدان يعود لتدريب ريال مدريد الإسباني
أفاد ريال مدريد اليوم بتعيين زين الدين زيدان مدربا للنادي الإسباني بعد إقالة سانتياغو سولاري.
وقاد زيدان ريال مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية في إنجاز لا سابق له قبل أن يستقيل في مايو الماضي.
وانهار موسم ريال مدريد بأكمله في غضون أسبوع بعد خسارتين متتاليتين في لقاء القمة أمام الغريم برشلونة ليخرج بعد الهزيمة الأولى من كأس ملك اسبانيا ويتسع الفارق بينه وبين غريمه متصدر الدوري الإسباني بعد اللقاء الثاني إلى 12 نقطة.
وخرج ريال أيضا من دوري أبطال اوروبا بخسارته أمام أياكس امستردام في إياب دور 16 يوم الثلاثاء الماضي.
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تعليقات الزوّار (5)
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