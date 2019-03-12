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الرئيسية | رياضة | أجاكس يكافئ مزراوي على تألقه بتمديد العقد

أجاكس يكافئ مزراوي على تألقه بتمديد العقد

أجاكس يكافئ مزراوي على تألقه بتمديد العقد
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 00:54

توصل مسؤولو أجاكس أمستردام الهولندي لكرة القدم والدولي المغربي نصير مزراوي إلى اتفاق نهائي ورسمي بشأن تجديد عقد هذا الأخير الذي ينتهي في 30 يونيو 2021، وذلك بالتمديد له حتى 30 يونيو 2022.

وأشاد مارك أوفرمارس، مدير شؤون كرة القدم في نادي أجاكس، في حديث للموقع الرسمي للفريق، بالخطوة الجديدة التي أقدم عليها المدافع المغربي المتألق بقوة، وقال: "نحن راضون جدا عما قام به مزراوي، فهو ما زال لاعبا شابا يبلغ من العمر 21 سنة، ويمكن أن يلعب في مراكز عدة".

وأضاف: "أجرينا محادثات جيدة مع وكيل أعماله مصطفى النخلي حول مستقبله، يمكنه بالطبع الذهاب للاحتراف في الخارج، لكن من الجيد أن اللاعب ووكيله يعتقدان بأن بقاءه لمدة أطول بأجاكس هو الصواب".

ويثمن مسؤولو أجاكس المجهودات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مزراوي فوق أرضية الملعب وتطوره مباراة بعد أخرى، حيث أوضح أوفرمارس ذلك بقوله: "نحن راضون جدا على طريقة نموه وتطوره مع الفريق، فهو لاعب مثابر ويملك جودة مهمة فيما يتعلق بمهارات اللاعبين، وقد نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويتوفر على الموهبة الأصلية ويستطع أن يقدم الكثير ويتخذ الكثير من الخطوات هنا، ونحن مقتنعون بذلك".

ورأى نصير مزراوي النور في 14 نونبر 1997 في لايدردورب، ولعب في أكاديمية الشباب في أجاكس منذ عام 2006، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 4 فبراير 2018 خلال المباراة التي حقق فيها فريقه الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد أمام بريدا، وخاض ما مجموعه 44 مباراة مع الفريق الأول حتى الآن، وسجل 4 أهداف.

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