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كُتّاب وآراء
الاتحاد الآسيوي ينهي احتكار "بي إن سبورت"
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إنهاء احتكار البث التليفزيوني لمباريات الأندية السعودية المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا ونقلها من شبكة القنوات القطرية "بي إن سبورت" إلى منصات الاتحاد القاري الإلكترونية تدريجيا حتى اكتمال منظومة النقل لدى الجانب السعودي. وسينطلق تطبيق القرار ابتداء من مباراة الهلال والدحيل القطري غدا الثلاثاء ضمن مباريات دوري المجموعات برسم دوري أبطال آسيا .
وحسب بيان نشره اتحاد الكرة السعودي اليوم فإن مخاطبات متتالية بينه وبين الاتحاد القاري أفرزت القرار المستند إلى وجود مخالفات قانونية لشبكة القنوات الناقلة لمباريات البطولة، وعدم قدرتها على استخراج تصاريح النقل الرسمية.
وأكد البيان "تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات "بي إن سبورت" لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة العربية السعودية، وذلك بناء على ما اطلع عليه الاتحاد من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث قنوات "بي إن سبورت" في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة".
ويضيف البيان: "وعليه فقد تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لصالح قنوات "بي إن سبورت"، وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، والتي تقام مساء غدٍ الثلاثاء كخطوة أولية تلتزم فيها المملكة بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين. وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك".
وتابع البيان: "الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو يعلن هذا القرار العادل من الاتحاد الآسيوي، فإنه يهيب بجميع الاتحادات الدولية اتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، ويأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادئ المنافسة ومحاربة الاحتكار؛ مع تأكيده حرصه على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية بعيدا عن كل ما يشوهها، متمنيا التوفيق للجميع".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
الذي حدث هو ان اتصالات المغرب خانت زبائنها وتواطأت بخسة مع البين واصبحت تقلل صبيب الانترنت الى مستوى 3G كل نهاية اسبوع. وعنذ مباريات الشامبيونز ليغ...
نحن لسنا حمقى..الكل لاحظ انخفاض كبييير في صبيب الانترنت في توقيت نقل المباريات و خذا نصب و احتيال و خيانة امانة و تواطؤ خسيس من طرف هذه الشركة مع البين التي تربطها معها اتفاقية شراكة...
انا الآن اجمع المعطيات التقنية وأصورها و أحتاج الى مساعدة من تقنيين مختصين و من محامين او مختصين في القانون التجاري...وسأرفع دعوى ضد هذه الشركة التي تنصب علينا و لا تلتزم بتعهداتها معنا بل و تضر بنا ارضاءا لطرف ثالث...
افيدوني وهل من القراء الاعزاء في المدن الاخرى من يحدث له مثل ما يحدث لنا هنا في فاس.