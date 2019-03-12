المغربي لكبير يخوض تجربة جديدة في السويد

أوعنا بلعيد

أعلن فريق في في كالمار، الممارس في القسم الممتاز ضمن الدوري السويدي لكرة القدم، تعاقده مع الدولي المغربي مصطفى لكبير، بعقد يمتد إلى نهاية الموسم الحالي، بعد آخر تجربة احترافية خاضها رفقة فريق أنقرة غوجو التركي.

وعقد مسؤولو فريق كالمار مؤتمرا صحافيا في بارك هيرمينا، حيث تم تقديم لاعبيه الجديدين، ويتعلق الأمر بالمهاجم المغربي مصطفى لكبير، الذي وقع عقدا يمتد إلى نهاية الموسم، والمهاجم البرازيلي ماكسويل، الذي وقع عقدا لمدة أربع سنوات ونصف.

ولعب المهاجم المغربي في الآونة الأخيرة مع النادي التركي أنقرة غوجو، حيث سجل 6 أهداف في 14 مباراة في الدوري التركي الممتاز، كما يعتبر وجها مشهورا لدى عشاق كرة القدم السويدية، بعدما دافع في وقت سابق عن ألوان فريقي هاماربي وهاكن.

وقال المهاجم المغربي أثناء حديثه إلى الموقع الرسمي لناديه الجديد: "إنه لشعور جيد جدا أن أكون هنا. لقد علمت عن اهتمام الفريق بخدماتي في وقت سابق، وكان هناك القليل من العمل ليكون كل شيء جاهزا على الأوراق بنسبة 100 ٪، لأنه لا يتضح الأمر إلا عندما يصبح رسميا. الآن أنا سعيد كوني هنا مجددا في مكان أشعر فيه بأنني جيد..ومن الرائع أن أعود إلى السويد".

وحول ما يمكن أن يضيفه إلى فريقه الموسم الحالي، أضاف اللاعب: "أنا هنا لأحقق أهداف الفريق، ولدي الكثير من الخبرة التي يمكنني المساهمة بها مع اللاعبين الشباب في تشكيلة كالمار".

وأردف اللاعب سالف الذكر: "تحدثت كثيرا مع المدير الرياضي توماس أنديرسون في وقت سابق، وأعرفه من قبل..كانت بيننا اتصالات خلال مسيرتي، ولها مسار جيد..سار الأمر بسرعة في ما يتعلق بشروطي، ولم أتحدث عن الجانب المالي. كان أهم شيء بالنسبة لي بعد الفترة العصيبة في تركيا هو أن آتي إلى هنا. الآن يمكن أن أعود إلى الهدوء هنا، وليس من الضروري التركيز على الكثير من الأمور غير الضرورية التي تقع بعيدا عن ملعب كرة القدم".

وعن المأمول منه من قبل جماهير الفريق، أوضح لكبير: "معظم الناس لديهم نظرة جيدة عن صفات مصطفى لكبير، وما يمكن أن يضيفه إلى ملعب كرة القدم..وهو نفسه يعتقد أنه لاعب كرة قدم أفضل اليوم من سنوات قليلة مضت".

وأنهى اللاعب حديثه بالقول: "لقد أصبحت أفضل مما كنت عليه من قبل. جئت الآن من نصف عام جيد جدا في تركيا، حيث كان كل شيء جيدا حتى بدأت المشاكل. ليس علينا أن نخوض في كل التفاصيل الآن، ولكني كنت في دوري بطقوس خاصة، وسجلت أكبر عدد من الأهداف لفريقي..تحدثت كثيرا مع اللاعب الكيني إيرتون، وبالطبع حاولت إقناعه بالمجيء إلى هنا.. لقد قال أمورا إيجابية للغاية حول كالمار، ما يجعل من السهل استقدامه مستقبلا".

وتحدث توماس أندرسون، المدير الرياضي، عن قدوم اللاعب لكبير والإضافة المرجوة منه، إذ قال: "لكبير هو المهاجم الذي يملك درجة عالية جدا وسجلا متميزا في تسجيل الأهداف، وهو لاعب مكتمل تماماً، صفاته أنه بإمكانات فنية عالية وقوي ومقاتل شرس في لعبه؛ نعتقد أنه يمكن أن يكون إضافة مهمة للمجموعة بفضل تجربته".