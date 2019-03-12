فوت يستدعي 26 لاعبا لتعزيز "أشبال الأطلس"

هسبريس من الرباط

وجّه مارك فوت، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، الدعوة إلى 26 لاعبا للمشاركة في المباراتين اللتين ستخوضهما العناصر الوطنية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، برسم الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بمصر.

ووفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن النخبة الوطنية ستخوض مباراة الذهاب ضد المنتخب الكونغولي يوم 20 مارس الجاري على أرضية ملعب الشهداء بمدينة كنشاسا، على أن يقام لقاء الإياب يوم الـ24 من الشهر ذاته بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وجاءت لائحة اللاعبين شاملة المهدي بنعبيد والمهدي بلعرابي وأنس الباش وعثمان فاديز من الفتح الرياضي، وعيسى سيودي من رجاء بني ملال، وأشرف داري من الوداد الرياضي، وسعد أكوزال وزكرياء ناسيك من الكوكب المراكشي، وزكرياء الوردي ومحمد الدويك من الرجاء الرياضي ومحمد مورابيط من أولمبيك أسفي، وإسماعيل لحرش و خالد حشادي و زهير الهاشمي من أولمبيك خريبكة، وعبد المنعم بوطويل من الجيش الملكي، ويوسف الفحلي من حسنية أكادير.

كما همّ الاستدعاء عبد المنعم الخماس من دان بوش الهولندي، وهشام بوسفيان من ملقا الإسباني، وشادي أوخادة من ألبيسولا الإيطالي، ومحمد الحنكوري من خرونغن الهولندي، ويوسف الكشاطي من سبارطا روتردام الهولندي، وسفيان كيين كيفو من فيرونا الإيطالي، وفارس حموتس من ألمير سيتي الهولندي، وأسامة فالوح من ستراسبورغ الفرنسي، وإسماعيل بنكطيب من ليفانتي الإسباني، وحمزة منديل من شالكه 04 الألماني.