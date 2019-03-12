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الرئيسية | رياضة | فوت يستدعي 26 لاعبا لتعزيز "أشبال الأطلس"

فوت يستدعي 26 لاعبا لتعزيز "أشبال الأطلس"

فوت يستدعي 26 لاعبا لتعزيز "أشبال الأطلس"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:10

وجّه مارك فوت، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، الدعوة إلى 26 لاعبا للمشاركة في المباراتين اللتين ستخوضهما العناصر الوطنية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، برسم الإقصائيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بمصر.

ووفق بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فإن النخبة الوطنية ستخوض مباراة الذهاب ضد المنتخب الكونغولي يوم 20 مارس الجاري على أرضية ملعب الشهداء بمدينة كنشاسا، على أن يقام لقاء الإياب يوم الـ24 من الشهر ذاته بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وجاءت لائحة اللاعبين شاملة المهدي بنعبيد والمهدي بلعرابي وأنس الباش وعثمان فاديز من الفتح الرياضي، وعيسى سيودي من رجاء بني ملال، وأشرف داري من الوداد الرياضي، وسعد أكوزال وزكرياء ناسيك من الكوكب المراكشي، وزكرياء الوردي ومحمد الدويك من الرجاء الرياضي ومحمد مورابيط من أولمبيك أسفي، وإسماعيل لحرش و خالد حشادي و زهير الهاشمي من أولمبيك خريبكة، وعبد المنعم بوطويل من الجيش الملكي، ويوسف الفحلي من حسنية أكادير.

كما همّ الاستدعاء عبد المنعم الخماس من دان بوش الهولندي، وهشام بوسفيان من ملقا الإسباني، وشادي أوخادة من ألبيسولا الإيطالي، ومحمد الحنكوري من خرونغن الهولندي، ويوسف الكشاطي من سبارطا روتردام الهولندي، وسفيان كيين كيفو من فيرونا الإيطالي، وفارس حموتس من ألمير سيتي الهولندي، وأسامة فالوح من ستراسبورغ الفرنسي، وإسماعيل بنكطيب من ليفانتي الإسباني، وحمزة منديل من شالكه 04 الألماني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - استغراب الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:22
استغرب كيف تمت برمجة مبارة امام الارجنتين و الان اصبحنا امام الكونغو .
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-17
2 - محمد الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:58
ولا لا عب واحد من منطقة الشمال اش هاذ العنصرية
ولا داعي لديسلايكات لان هادرا ديال الصح كاجي قاسحة شويا هذا المنتخب لا يمثل الشمال
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