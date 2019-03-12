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كُتّاب وآراء
مانشستر سيتي يعوّض ضحايا التحرش الجنسي
قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تعويض ضحايا التحرش الجنسي الذي مارسه المدرب السابق بقطاع الناشيئن باري بينل.
ويشمل برنامج التعويض دفع مبالغ مالية للضحايا، لم يتم تحديها بعد ولكن الصحافة الإنجليزية تقدرها بالملايين، وتقديم اعتذار وجها لوجه من جانب النادي.
وأدين باري بينل مدرب قطاع الناشئين سابقا، العام الماضي، بـ43 تهمة تحرش جنسي بـ12 لاعبا سابقا في الفترة بين 1979 و1990، ونطق ضده بالسجن 31 عاما.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية فقد يعوض السيتي 40 ضحية، كما يحقق الفريق الإنجليزي في علاقة المدرب السابق جون بروم، المتوفى، بقضايا تحرش جنسي أخرى.
وقال "السيتي"، في بيان، إن "النادي يكرر خالص تعاطفه مع كل الضحايا عن التجارب التي لا تتصور والصادمة التي تعرضوا لها".