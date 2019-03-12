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كُتّاب وآراء
رجوع زيدان يعيد مبابي إلى اهتمامات ريال مدريد
أثارت عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد المخاوف في فرنسا من أن يسعى المدرب لضم مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى صفوف "الميرنغي".
وكان المهاجم الفرنسي قد أكد، في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي، أنه "بكل تأكيد سيستمر الموسم المقبل في الـPSG".
ولكن حينها لم يكن مثله الأعلى قد عاد لتدريب الريال، وبالتالي فتحت عودة "زيزو" إلى "الميرنغي" الباب أمام التكهنات في الصحافة الفرنسية بشأن إمكانية سعي الملكي لضم اللاعب.
وقال صحيفة "ليكيب" إن مبابي والبلجيكي ايدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي الانجليزي، سيكونان هدفا للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشارت إلى أن زيدان عاد بضمانات من رئيس النادي فلورنتنيو بيريز بأنه سيترك له المجال تماما لاختيار أفضل العناصر، وأنه وقع الاختيار على مبابي لتعويض الفراغ الذي خلفه رحيل كريستيانو رونالدو.
واعتبرت صحيفة "لو باريزيان" أن عودة زيدان لا تحمل أنباء جيدة لباريس سان جيرمان، ولكنها أشارت إلى أن "الملكي الإسباني" قد ينصب شباكه لضم نيمار بدلا من مبابي.
وذكر المصدر نفسه أن المهاجم البرازيلي يعد "حلما قديما لفلورنتينو بيريز"، وأن الشائعات التي تربط انتقاله بريال مدريد "لم تتوقف قط".