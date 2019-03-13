الفتح يستعد للمغرب التطواني بمعسكر تدريبي

أوعنا بلعيد

يعوّل مسؤولو فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم على ما تبقى من مباريات الدوري المغربي الاحترافي، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تخوّل للفريق الهروب من المراكز المتأخرة التي يقبع فيها بعد سنوات سابقة كان فيها من أبرز المرشحين لتحقيق اللقب.

ويريد الطاقم التقني للفتح الرباطي تحقيق انطلاقة جديدة ابتداء من مباراته المقبلة أمام مضيفه المغرب الرياضي التطواني، خلال المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن مجريات الأسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي.

وقرّر المكتب المسير للفتح الرباطي تنظيم مجمع تدريبي للفريق لمدة يومين بمدينة تطوان، استعدادا لمنازلة الحمامة البيضاء، حيث فضّل مسؤولو FUS السفر مبكرا للدخول في المعسكر لمساعدة اللاعبين على الاستئناس بالأجواء، ومحاولة الرفع من معنوياتهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأصبح الفريق مهددا بالنزول إلى القسم الثاني بسبب النتائج السلبية التي حصدها في الجولات الأخيرة، حيث يحتل المركز الثالث عشر، برصيد ثلاث وعشرين نقطة، ولا يفصله عن الكوكب المراكشي صاحب الصف الأخير سوى 4 نقاط بعد مرور إحدى وعشرين جولة.

يشار إلى أن إدارة الفريق الرباطي قدّمت دعمها للمدرب وليد الركراكي، وقررت الإبقاء عليه في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي، خلافا لبعض الشائعات التي أشارت إلى الاستغناء عن خدماته، لا سيما بعد الهزيمة بين جماهير الفريق بهدف نظيف أمام المولودية الوجدية.

ويشرف وليد الركراكي على قيادة الفتح الرباطي، للموسم الخامس على التوالي. ويعتبر من أكثر المدربين حفاظا على منصبه رفقة فريق واحد؛ وهي من بين الحالات النادرة في الدوري المغربي، حيث يتم الإطاحة برؤوس المدربين عقب تذبذب النتائج المحصل عليها.