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الرئيسية | رياضة | عقد الحارس المحمدي يشغل النهضة البركانية

عقد الحارس المحمدي يشغل النهضة البركانية

عقد الحارس المحمدي يشغل النهضة البركانية
أوعنا بلعيد
الأربعاء 13 مارس 2019 - 04:30

ينكب مسؤولو نهضة بركان لكرة القدم على إقناع عبد العالي المحمدي، حارس الفريق، بغية تجديده لعقده والاستمرار رفقة البرتقالي ومنعه من الخروج، لا سيما أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليصبح بعدها لاعبا حرا؛ وهو ما سيسهل على الأندية المتربصة به مأمورية التعاقد معه.

وجدّدت إدارة الفريق البرتقالي رغبتها في تجديد عقد المحمدي، الذي رفض في وقت سابق ما تقدم به المكتب المسير لناديه وطلب تأجيل التفاوض بخصوص عقده الجديد؛ وهو ما يكشف رغبته في الخروج، لا سيما أنه تلقى عروضا أجنبية من قبل أندية تود ضمه إلى صفوفها.

وأبدت الإدارة البركانية رغبتها في استمرار الحارس المحمدي ضمن أسوار الفريق وعدم التفريط في خدماته، لا سيما أنه يعطي الأمان لبقية زملائه ويدافع عن شباكه ببسالة ويقدم عروضا مقنعة جعلت بعض الأندية تهتم بالتعاقد معه.

وسيحاول المكتب المسير للنهضة البركانية، خلال محاولاته المقبلة، التوصل إلى حل مع الحارس المحمدي وإقناعه بالبقاء والاستمرار رفقة فريقه الحالي، لا سيما أن رغبة مكونات rsb تتمثل في الذهاب بعيدا في مسابقة كأس الكونفدرالية لمعانقة اللقب بعدما ضمن الفريق تأهله من دور المجموعات بعد فوزه الكبير على منافسه اوتوهو الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، برسم الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بالمجموعة الأولى التي تضم كذلك فريقي الرجاء وحسنية أكادير.

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