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كُتّاب وآراء
توهامي: حققت حلمي بالانضمام للمنتخب الوطني
قال أنور توهامي، لاعب بلد الوليد الإسباني لكرة القدم، إنه حقق حلما آخر من أحلامه عندما تم استدعاؤه لأول مرة من قبل الناخب المغربي هيرفي رونار، مدرب الأسود، للدخول في تربص إعدادي تأهبا لمواجهتي منتخب المالاوي ضمن التصفيات الإفريقية 2019، ومنتخب الأرجنتين وديا.
وأعرب اللاعب عن بالغ سعادته بتلقيه دعوة الثعلب الفرنسي الذي قرر وضع اسمه للقائمة النهائية للمنتخب المغربي المدعوة لخوض مواجهتي مالاوي والأرجنتين يومي الثالث والعشرين والسادس والعشرين من شهر مارس الجاري.
ونشر متوسط ميدان فريق بلد الوليد، البالغ من العمر أربعة وعشرين سنة، تغريدة له عبر صفحته الرسمية بالموقع الاجتماعي "أنستغرام"، أرفقها بصورة له بخلفية تحمل الراية المغربية، وعلق عليها بالقول: "سعيد جدا بدعوتي لأول مرة للمنتخب الوطني المغربي، حلم آخر أصبح حقيقة".
وخاص الوجه الجديد في قائمة هيرفي رونار ما مجموعه 15 مباراة في مسابقة "لاليغا" هذا الموسم رفقة ناديه بلد الوليد، وسجل هدفا واحدا، وكان ذلك يوم الأحد الماضي في شباك النادي الملكي ريال مدريد برسم الجولة السابعة والعشرين خلال المواجهة التي انتهت لصالح رفاق الكرواتي لوكا مودريتش بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.