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كُتّاب وآراء
5 تحديات أمام زيدان بعد العودة لتدريب ريال مدريد
يواجه الفرنسي زين الدين زيدان خمس تحديات بعد عودته لقيادة دفة ريال مدريد، خلفا لسانتياغو سولاري.
1ـ تحفيز الفريق
أثبت زيدان أنه يعرف زر إعادة الحافز للاعبين. فعلها حين بدأ حقبته الأولى مع فريق كان يبحر بلا واجهة في 4 يناير 2016. والآن عاد إلى النادي في وضع مماثل بعدما استجاب مرة أخرى لنداء فلورنتينو بيريز؛ ولكن هذه المرة في مرحلة متقدمة من الموسم ودون حظوظ للمنافسة على أي ألقاب. وبالتالي، ستكون مهمته الأولى هي إعادة ضبط الفريق وتحفيز وتشجيع عناصره.
2ـ إنهاء موسم للنسيان بكرامة
سيكون أول "ألقاب" زيدان في حقبته الثانية هو إنهاء الموسم بكرامة. إنهاء المباريات الإحدى عشرة المتبقية في الدوري بأفضل صورة ممكنة. لم تستبعد الحسابات ريال مدريد بعد من الفوز باللقب. ومع ذلك، فهو بلا حظوظ نظريا، حيث يبتعد بـ12 نقطة عن برشلونة المتصدر. وبالتالي، سيتعين عليه ضمان إنهاء الموسم في المركز الثاني، الذي يحتله أتلتيكو حاليا بفارق خمس نقاط.
3ـ قيادة عملية إعادة الهيكلة
حين قرر إنهاء مسيرته الناجحة في تدريب الفريق الأول المدريدي، أعطى انطباعا بأنه لا يريد أن ينفذ عملية إعادة الهيكلة وقرارات الرحيل المحتملة للاعبين تصدر بهم عصر الانتصارات المجيدة في تاريخ النادي. والآن أصبح مجبرا مع إدارة فلورنتنيو بيريز على اتخاذ قرارات وإعادة هيكلة فريق وتقديم واحد جديد بضمانات وفرص أكبر للنجاح.
4ـ العودة إلى المنافسة القوية في الدوري
كانت خسارة فرص المنافسة على لقب الدوري سريعا الموسم الماضي بمثابة شوكة في حلق زيدان. أوجعه ترك الفريق بعد موسم لم ينافس فيه على قدم وساق حتى الأسبوع الأخير على اللقب. وبالتالي، سيكون من أهدافه هو العودة لخلق فريق ينافس جولة تلو أخرى. وسيكون الأمر ذاته في الكأس الموسم المقبل، بعدما تعرض الموسم السابق للإقصاء المبكر أمام ليغانيس.
5ـ استعادة الهيمنة الأوروبية
وضع زيدان وريال مدريد سقفا عاليا، شاهقا للغاية، يصعب الوصول إليه بالنظر إلى نتائج التاريخ.
تكرار الفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية يعد أمر خياليا تقريبا؛ ولكن لأن كتالوج النادي الملكي لا يسمح بأقل مما تم تحقيقه، فبالتالي سيكون الهدف هو استعادة السيطرة على عرش أوروبا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
مجيءالمرافق المحظوظ خبطة اعلامية لصالح عمو بيريز للإبقاء على سلطته وفِي صالح مصلحة ماركتين الفريق والتسويق في العالم وهذا هو الأهم .وعليه فإن الريال قد يدخل للطريق المسدود بسبب قانون اللعب النظيف وانعدام وجود بداءل حاسمة في السوق من جهة وبقاء العاهات والمنتهين من جهة اخرى وبالتشكلة الحالية لن يذهب بعيدا !!
مغامرة لا غير ومن اجل المال من جهة الفريق لبيع السلع والخدمات ومن جهة المرافق المحظوظ من حيث الامتيازات
لكن عودة زيدان كانت بمثابة الضوء الذي قد يزيل العثمة و ينفض الغبار عن فريق كبير تداعى السقوط و تصدعت جدران قلعته . قوة الريال تعطي قيمة للدوري ككل ومنافسة برشلونة المنظم و اتلتكوا المقاتل . انا كمدريدي اتمنى استقدام مبابي و بوكبا وهازرد ومدافعين قويين و عودة حكيمي . وابعاد بيل وبنزيمة و باقي اللاعبين كبار السن.