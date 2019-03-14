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الرئيسية | رياضة | بايرن ميونيخ يغري زياش بـ 35 مليون يورو

بايرن ميونيخ يغري زياش بـ 35 مليون يورو

بايرن ميونيخ يغري زياش بـ 35 مليون يورو
أوعنا بلعيد
الخميس 14 مارس 2019 - 04:18

يرغب مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم في تعزيز صفوف ناديهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لا سيما وأن العديد من الأسماء الكبيرة سترحل عن البفاري بعد مواسم طويلة دافعت خلالها عن النادي، وهو ما سيحتم على بطل الدوري الألماني تقوية صفوفه بغية تحقيق المزيد من الألقاب.

وقالت وسائل إعلام أوروبية، ضمنها صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة بايرن ميونيخ أرسلت كشافي الفريق في مناسبات عدة من أجل مراقبة أداء الدولي المغربي حكيم زياش رفقة فريقه أجاكس أمستردام، وكانت التقارير إيجابية.

وأضافت المصادر نفسها أن المكتب المسير للعملاق البفاري مستعد لوضع 35 مليون يورو على طاولة إدارة أجاكس أمستردام من أجل إقناعها بالسماح لصانع ألعابها المغربي بالخروج الصيف المقبل والانضمام إلى بطل الدوري الألماني.

وقالت مصادر أخرى إن القيمة السوقية لحكيم زياش ارتفعت إلى 45 مليون يورو بعد أدائه الكبير رفقة أجاكس، لا سيما تألقه بمسابقتي الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا، بعدما قاد ناديه إلى بلوغ دور ربع النهائي على حساب النادي الملكي ريال مدريد، وتمكن من التسجيل في شباك بطل النسخة الماضية ذهابا وإيابا.

ويريد بارين ميونيخ التعاقد مع حكيم زياش من أجل تقوية وسط الملعب بلاعب لديه قدرة كبيرة في التحكيم بالكرة والمراوغة والتمرير الدقيق والربط بين الخطوط الثلاثة، كما أن صانع الألعاب المغربي يملك حاسة تهديفية أمام المرمى ويسجل الأهداف كما يساهم في صناعتها.

وغاب زياش عن مباراة ناديه" أمام بى اى سى زفوله"، الأربعاء 13 مارس، ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز، بسبب الإصابة التي يشكو منها، لكنه سيكون حاضرا في مواجهتي مالاوي والأرجنتين رفقة المنتخب الوطني المغربي.

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